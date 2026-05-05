Sakarya’da mahalleyi su bastı! Vatandaş evine kayıkla gitti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Darıçayırı Deresi taştı. Mahalleyi su basarken Ahmet Karaman isimli vatandaşın evine kayıkla gittiği anlar gündem oldu.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeden geçen Darıçayırı Deresi taştı. Çayın taşması nedeniyle Darıçayırı Mahallesi'nde su baskınları meydana gelirken cadde ve sokaklar göle döndü.

SULARIN TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR!

Vatandaşlar giriş ve bodrum katlardaki suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Belediye ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Sabah saatlerinde yağmur etkisini azaltırken cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

EVİNE KAYIKLA GİTTİ!

Meydana gelen su baskınlarında Ahmet Karaman’ın, Sakarya Nehri’nde kullandığı kayıkla evine kadar gittiği anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. O anlar gündem oldu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

