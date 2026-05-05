Gaziantep'te sağanak: Masal Parkı'nda ağaçlar devrildi!

Gaziantep'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Alleben Deresi'nin debisi yükselirken fırtınanın etkisiyle Masal Parkı'ndaki ağaçlar devrildi.

Gaziantep’te öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış, şehir merkezinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Kısa sürede hızını artıran yağış nedeniyle caddeler göle dönerken, parklarda fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi.

SÜRÜCÜLER VE YAYALAR ZOR DURUMDA KALDI

Aniden bastıran sağanak, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yayalar ise karşıdan karşıya geçmek için güvenli noktalar aradı.

MASAL PARKI’NDA AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Yağışla birlikte etkili olan rüzgar, kentin simge noktalarından Masal Parkı’nda hasara yol açtı. Şiddetli fırtınaya dayanamayan bazı ağaçlar köklerinden sökülerek devrildi.

Kentin içinden geçen Alleben Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin su seviyesindeki ani yükseliş vatandaşları tedirgin etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

