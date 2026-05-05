Gaziantep'te sağanak: Masal Parkı'nda ağaçlar devrildi!
Gaziantep’te öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış, şehir merkezinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Kısa sürede hızını artıran yağış nedeniyle caddeler göle dönerken, parklarda fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi.
SÜRÜCÜLER VE YAYALAR ZOR DURUMDA KALDI
Aniden bastıran sağanak, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yayalar ise karşıdan karşıya geçmek için güvenli noktalar aradı.
MASAL PARKI’NDA AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Yağışla birlikte etkili olan rüzgar, kentin simge noktalarından Masal Parkı’nda hasara yol açtı. Şiddetli fırtınaya dayanamayan bazı ağaçlar köklerinden sökülerek devrildi.
Düzce'de taşkınlar yaşandı! Tarım arazileri ve işletmeleri su bastı
Kentin içinden geçen Alleben Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin su seviyesindeki ani yükseliş vatandaşları tedirgin etti. (AA)