Düzce'de taşkınlar yaşandı! Tarım arazileri ve işletmeleri su bastı

Düzce’de 4 gündür etkili olan kuvvetli yağışlar, Melen Nehri çevresindeki bazı tarım arazileri ve işletmelerde su baskınlarına yol açtı.

Düzce'de 4 gündür aralıklarla devam eden yağışlar, Melen Nehri'nin debisini yükseltti. Nehrin güzergahında bulunan Cumayeri’ne bağlı Dokuzdeğirmen ile Akçakoca ilçesindeki Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı bölgelerinde taşkınlar yaşandı.

Bazı tarım arazileri ve nehir kıyısındaki işletmelerin bir kısmı sular altında kaldı.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Olası bir sel felaketine karşı Düzce İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, riskli noktalarda iş makineleriyle nöbete başladı. Bölgede suyun akışını engelleyen unsurlara müdahale edilirken, nehir yatağındaki su seviyesi anlık olarak takip ediliyor.

"ÖNLEMLER BÜYÜK BİR FELAKETİ ÖNLEDİ"

Dokuzdeğirmen Köyü Muhtarı Hüseyin Tunçel, kentin 4 gündür ciddi yağış aldığını belirterek bölgedeki durumu değerlendirdi. Geçmiş yıllarda benzer yağış miktarlarının büyük yıkımlara yol açtığını hatırlatan Tunçel, son çalışmalar sayesinde bu gibi sorunların yaşanmadığını söyledi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

