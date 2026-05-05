Feci çarpışma can aldı: Motosikletli kurye hayatını kaybetti

Antalya Kepez'de otomobille çarpışan motosikletli kurye, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya'nın Kepez ilçesinde Dumlupınar Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Yenisolak idaresindeki 34 HYL 405 plakalı motosiklet, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GSG 252 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kurye olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Yenisolak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Yenisolak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Genç kuryenin ölüm haberi, mesai arkadaşları ve ailesi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Kazada hayatını kaybeden kurye Hakan Yenisolak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yenisolak’ın naaşı, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (AA)

