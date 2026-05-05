Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villaya polis baskını: 4 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, motosikletinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelinin ifadesi doğrultusunda operasyon düzenlendi. Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villada 3 kişi yakalandı. Adliyeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Mayıs’ta 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satmak' suçu kapsamında düzenlenen operasyonda motosikletinde uyuşturucu madde ele geçirilen M.O.Ö. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.O.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, M.O.Ö.'nün sorgusunda Bodrum’daki bir villanın uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

LÜKS VİLLA ÜRETİM TESİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bodrum Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 80 kök kenevir bitkisi, satışa hazır 3 parça halinde 1 kilo 130 gram skunk, Hint keneviri yetiştirmek amacıyla özel iklimlenme sistemi kurulup, nem ve hava kalitesini kontrol etmek amacıyla ışıklandırma ve havalandırma düzenekleri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmasıyla operasyon kapsamında tutuklu sayısı 4’e yükseldi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

