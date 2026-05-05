Tokat'ta kadın ayakkabısına gizlenmiş 1,6 kilogram eroin ele geçirildi

Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kadın ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 1 kilo 675 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

AYAKKABI TABANINDAN EROİN ÇIKTI

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 30 Nisan’da Erbaa ilçesinde bir aracı takibe alarak durdurdu. Narkotik ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, kadın ayakkabılarının taban kısımlarının oyularak içine yerleştirilmiş toplam 1 kilo 675 gram eroin bulundu.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genişletilen soruşturma kapsamında, uyuşturucunun şebeke ağı deşifre edildi. 4 Mayıs’ta Hakkari ve Antalya İl Emniyet müdürlükleri ile ortaklaşa düzenlenen eş zamanlı operasyonla şebeke üyeleri hedef alındı.

BİR TUTUKLAMA BİR GÖZALTI

Antalya’da yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkari’de gözaltına alınan diğer şüpheli E.S.’nin ise emniyetteki sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Zehir tacirlerine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma sürüyor. (DHA)