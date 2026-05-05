Eylem Tok'un mektubuna Oğuz Murat Aci’nin babasından sert tepki! 'Dava yaklaşınca algı yaratıyor'

1 Mart 2024 tarihinde Oğuz Murat Aci, 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın faili oğlu ile ABD'ye kaçan Eylem Tok, Boston'da tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup yazdı. Maktül Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, Tok'un mektubuna tepki gösterdi. Baba Aci, “Dava yaklaşınca algı yaratıyor. Önce insan olacak, kapım o zaman açık" dedi.

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından oğlu Timur Cihantimur’la birlikte ABD’ye kaçan Eylem Tok, Boston’da tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup yazdı. Tok, mektubunda “yasal varislerle sulh anlaşması yaparak helalleştiklerini” ileri sürmüştü.

Gazete Pencere’nin haberine göre, Eylem Tok’un mektubuna Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’den yanıt geldi. Aci, “Kimseyle helalleştiği yok. Geline para vermişler, kandırmışlar geçen yıl. Bu sene aklına düşmüş herhalde, dava yaklaşıyor. Yaklaştığı için günah çıkarıyor.” dedi.

MAHKEME YAKLAŞTIĞI İÇİN ALGI YARATIYOR”

Tok’un mektubundaki “kanuni varislerle” ifadesine dikkat çeken Aci, bunun kamuoyunda “aileyle helalleşildiği” algısı yaratmak için kullanıldığını söyledi:

“Mahkemeye yakın, ‘Ben acılı aileyle görüştüm, helalleştik’ gibisinden bir algı yaratıyor. Ama öyle bir şey yok. Dikkat ederseniz ‘kanuni varisleriyle’ diye hukuki bir terim kullanıyor. Ben kanuni varis değilim."

"Bizim ülkemizdeki medeni kanunlar böyle; evladımızın varisliğine bizi kabul etmiyorlar. Ancak eşi ve çocuğu varis olabiliyor. Onları da kandırdılar, para ödediler, olayın üstünü kapattılar.”

“HELALLEŞME FALAN DEĞİL”

Baba Aci, söz konusu anlaşmanın geçen yıl mayıs ayında yapıldığını belirterek, “O da ‘maddi ve manevi tazminatının karşılığını almış, davadan vazgeçmiş’ diye göstermiş. Bu, ‘parasını verdim helalleştim’ demek. Helalleşme falan değil” ifadelerini kullandı.

“ALMADIM DEDİĞİ TELEFONUN ARABASINDA NE İŞİ VARDI?”

Eylem Tok’un mektubunda “kaza yerine gitmediği, telefon almadığı ve polisin aranmasını engellemediği” yönündeki ifadelerine de tepki gösteren Aci, “Almadıysan telefon nasıl kendi arabanda bulundu, onu niye söylemiyorsun? İnsanın söylemiyle eylemi birbirini tutmalı. Sen farklı söylüyorsun ama yaşanan eylem farklı dedi.

“ALTINA MİLYONLUK ARABA VERİP ‘ANNEYİM’ DİYORSUN”

Tok’un “annelik içgüdüsüyle hareket ettiği” savunmasına karşılık Aci,

“Altına milyonluk araba verip ‘anneyim’ diyorsun. Gece 11.30’da ormanda ne işi var çocuğun? Bunun cevabını da ver, oturup konuşalım. ‘Ben annelik içgüdüsüyle gittim’ diyor. Kaybettiği 29 yaşındaki gencin de bir annesi, babası var. Onun yetim kalan çocuğunun da bir annesi var. Sen gerçek bir anne olsaydın benim evladımı ölüme terk etmezdin.” ifadelerini kullandı.

‘‘BENİM EVLADIM 81 DAKİKA SONRA HASTANEYE GİDİYOR, SEN 120 DAKİKA İÇİNDE ÜLKEYİ TERK EDİYORSUN’’

Aci, oğlunun kazadan sonra uzun süre hastaneye ulaştırılamadığını, Tok ve oğlunun ise kısa sürede Türkiye’den ayrıldığını hatırlatarak, “Benim evladım 81 dakika sonra hastaneye gidiyor, sen 120 dakika içinde ülkeyi terk ediyorsun” dedi.

Eylem Tok’un mektubundaki “helalleşme” ifadesini reddeden Aci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu helalleşme melalleşme değil. Önce insan olacak, ondan sonra kapım her zaman açık. İnsan olmadıktan sonra hiç kusura bakmasın; kapım kapalı.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

