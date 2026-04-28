Türkiye'nin konuştuğu estetik cerrahın 16 milyon lirası gitti: Avukat bulunamadı

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen kazanın sanığı Bülent Cihantimur’un dolandırıldığı iddiasıyla başlattığı hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Adli kontrol kararlarını kaldırma vaadiyle kendisinden 16 milyon TL alındığını öne süren Cihantimur’un şikayeti üzerine gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakılırken, firari bir avukatın aranmasına devam ediliyor.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI, 1 AVUKAT ARANIYOR

Bülent Cihantimur’un daha önce yaptığı şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri, operasyonla 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında, parayı asıl tahsil ettiği öne sürülen ve ismi dosya ile iliştirilen firari bir avukatın yakalanması için emniyet birimleri çalışmalarını sürdürüyor.

YURT DIŞI YASAĞINI KALDIRTMAK İÇİN 16 MİLYON TL ÖDEDİ

Bir çocuk babası Murat Aci’nin ölümüne neden olan oğlunun yurt dışına kaçmasına yardım eden estetik cerrah Bülent Cihantimur, hakkındaki yurt dışı yasağını kaldırmak için bir grupla temasa geçmişti.

İddiaya göre kendilerini nüfuzlu kişilerle bağlantılı gösteren bu grup, yasağı kaldırma vaadiyle Cihantimur’dan 16 milyon TL aldı. Ancak ödenen paraya rağmen adli kısıtlamalar kalkmayınca dolandırıldığını iddia eden cerrah, suç duyurusunda bulunmuştu.

KAZA YERİNDEN FİRARA UZANAN SÜREÇ

1 Mart 2024’te İstanbul Kemerburgaz’da yaşanan olayda, 17 yaşındaki Timur Cihantimur lüks aracıyla yol kenarında bekleyen ATV’lere çarpmıştı. Kazadan ilk dakikalarda haberi olmadığını iddia eden Bülent Cihantimur’un aksine; oğlu yardım çağırmak yerine annesi Eylem Tok’u aramış, anne Tok'un ise yaralıların telefonlarını toplayarak yardım gelmesini engellediği söylenmişti.

MISIR VE ABD’YE KAÇIŞ PLANI

Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından, anne Eylem Tok’un Bülent Cihantimur’un yardımıyla oğlunu önce Mısır’a, ardından ABD’ye götürdüğü tespit edilmişti.

Cihantimur ve Eylem Tok daha sonra ABD’de yakalandı. Anne ile kazaya karışan oğlu, bir süre ABD’de cezaevinde tutuldu.

İddianamede “şüpheli” olarak yer alan Timur’un anne ve babası Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur’un yargılanacağı tarih de netleşti. İkili, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşmasında 13 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.

Devam eden davada Cihantimur ve Tok hakkında “suçluyu kayırma” ile “suç delillerini yok etme” suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.