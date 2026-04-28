Son dakika | Madencilerin sendika temsilcileri Mustafa Çiftçi ile görüşecek! Aksu ve Çakır yola çıktı

Son dakika | Madencilerin sendika temsilcileri Mustafa Çiftçi ile görüşecek! Aksu ve Çakır yola çıktı
Son dakika haberi... Günlerdir haklarını arayan madencilerin eylemleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bağımsız Maden-İş yöneticileri Başaran Aksu ve Gökay Çakır, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yapılacak görüşme için İçişleri'ne doğru yola çıktı.

Maden işçilerinin hak arayışında yeni bir aşamaya geçildi. İçişleri Bakanlığı, madencilerle ilgili çözüm bulmak amacıyla doğrudan görüşme trafiği başlattı. Halk TV muhabiri Dilan Altürk'ün aktardığı bilgilere göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile doğrudan bir araya geliyor.

ÜÇ KİŞİLİK HEYET BAKANLIK YOLUNDA

Sürecin hukuki boyutunu da temsil eden avukatların katılımıyla görüşme heyeti netleşti. Avukat Mert Batur’un da aralarında bulunduğu üç kişilik işçi heyeti, İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye katılmak üzere harekete geçti. Sendika yöneticileri Gökay Çakır ve Başaran Aksu, taleplerini ve çözüm önerilerini doğrudan Bakanı Mustafa Çiftçi'ye iletecek.

İKTİDARA YAKIN MEDYADA ÇIKAN HABER VE HOLDİNG SAHİBİNE TELEFON

Bakanlıktaki yüz yüze görüşmenin arka planında sabah saatlerinde yaşanan kritik bir gelişme yer alıyor. İktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerde yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanı doğrudan holding sahibini telefonla aradı. Yapılan bu görüşmede Bakan, holding sahibinden işçilerin içeride kalan ve ödenmeyen ücretlerinin verilmesini talep etti. Bakanlık, patronla yapılan bu temasın ardından yönünü doğrudan eylemdeki madencilere çevirerek temas kurma kararı aldı.

SAAT 18:00'DE PATRONUN KAPISINA DAYANACAKLAR

İşçi heyeti ile İçişleri Bakanlığı arasında gerçekleşen toplantıdan çıkacak sonuç beklenirken, madencilerin ilan ettiği eylem takvimi de işliyor. İşçiler, bugün saat 18:00'de holding patronunun kapısına dayanacaklarını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

