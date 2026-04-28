Direnişe devam eden madenci günler sonra kızıyla kucaklaştı: Çocuğum beni unuttu diye çok korkuyordum

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, ücret ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek başlattıkları eylemi sürdürüyor. Ankara’daki Kurtuluş Parkı’nda devam eden direniş 17. gününe girerken, 40 işçinin başlattığı açlık grevi de 9. gününde devam etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından işçilerin alacaklarının bir kısmının hesaplara yatırıldığı bildirildi. Ancak işçiler, ödemelerin eksik olduğunu belirterek eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Madenciler, “Çarptık böldük hesap tutmadı” diyerek tüm alacakları ödenmeden Ankara’dan ayrılmayacaklarını ifade etti.

KURTULUŞ PARKI’NDA DUYGUSAL ANLAR

Direnişin sürdüğü Kurtuluş Parkı’nda dikkat çeken anlardan biri, madenci Samet Köroğlu’nun 1,5 yaşındaki kızı Sümeyra ile buluşması oldu. Günlerdir ailesinden ayrı kalan Köroğlu’nun kızı, annesiyle birlikte sabah saatlerinde Ankara’ya gelerek babasını ziyaret etti.

Kucağına aldığı kızıyla Halk Tv'ye konuşan Köroğlu, uzun süredir onu göremediğini belirterek yaşadığı duyguları şöyle anlattı:

“Vallahi biz gidemedik, onlar geldi. Ben ‘unuttu’ diye çok korkuyordum. Sonuçta 1,5–2 yaşında kızım. Çok sevinçliyim, çok mutlu oldum geldiği için.”

“HAKKIMIZI ALMADAN GİTMEYECEĞİZ”

Ücretlerin bir kısmının yatırıldığını ancak ödemelerin tamamlanmadığını belirten Köroğlu, mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

Köroğlu, “Geçmişe dönük bazı ödemeler oldu ama dediğimiz gibi tamamı olmadan buradayız yine. Grevimize devam edeceğiz. Ailelerimiz de ‘özledik, gelin’ diyor ama biz bu yola çıkarken sonuna kadar hakkımızı almadan dönmeyeceğiz diye çıktık. Onlar da bunu biliyor” dedi.

“ÇOCUĞUM AĞLADIĞINDA KORKUYORUM”

Direniş sürecinin psikolojik olarak da zorlayıcı olduğunu anlatan Köroğlu, yaşadıkları baskının aile hayatlarını da etkilediğini söyledi.

Köroğlu, “İnşallah bir daha bu günler yaşanmaz. İşçilere bu zulmü kimse yapmaz. Biz sadece evimizi geçindirelim, ailemiz mutlu olsun istiyoruz. Benim çocuğum 2 yaşında. Çocuğum ağladığında korkuyorum, ‘bir şey mi oldu’ diye. O kadar psikolojimiz bozuldu. Eşim bir şey söylediğinde bile yanlış anlıyorum. Bu kadar etkiledi bizi. İnşallah devletimiz el atar da bu işe bir çözüm bulunur.” dedi.

MADENCİLER HOLDİNG ÖNÜNE GİDECEK

Öte yandan direnişi sürdüren madenciler, bugün saat 17.00’de Yıldızlar SSS Holding’in önünde olacaklarını duyurdu. İşçiler, burada yapılacak görüşmelerin ardından eylemlerinin nasıl devam edeceğine ilişkin yeni bir açıklama yapacaklarını belirtti.