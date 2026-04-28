Direnişe devam eden madenci günler sonra kızıyla kucaklaştı: Çocuğum beni unuttu diye çok korkuyordum

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek gelerek haklarını arayan Doruk Madencilik işçilerinin direnişi 17. gününe girdi. Ücretlerin bir kısmı yatırılırken açlık grevindeki işçiler eylemlerini sürdürdü. Kurtuluş Parkı’nda Halk Tv'ye konuşan madenci Samet Köroğlu, kucağındaki 1,5 yaşındaki kızıyla yaşadığı özlemi anlattı.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, ücret ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek başlattıkları eylemi sürdürüyor. Ankara’daki Kurtuluş Parkı’nda devam eden direniş 17. gününe girerken, 40 işçinin başlattığı açlık grevi de 9. gününde devam etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından işçilerin alacaklarının bir kısmının hesaplara yatırıldığı bildirildi. Ancak işçiler, ödemelerin eksik olduğunu belirterek eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Madenciler, “Çarptık böldük hesap tutmadı” diyerek tüm alacakları ödenmeden Ankara’dan ayrılmayacaklarını ifade etti.

KURTULUŞ PARKI’NDA DUYGUSAL ANLAR

Direnişin sürdüğü Kurtuluş Parkı’nda dikkat çeken anlardan biri, madenci Samet Köroğlu’nun 1,5 yaşındaki kızı Sümeyra ile buluşması oldu. Günlerdir ailesinden ayrı kalan Köroğlu’nun kızı, annesiyle birlikte sabah saatlerinde Ankara’ya gelerek babasını ziyaret etti.

Kucağına aldığı kızıyla Halk Tv'ye konuşan Köroğlu, uzun süredir onu göremediğini belirterek yaşadığı duyguları şöyle anlattı:

“Vallahi biz gidemedik, onlar geldi. Ben ‘unuttu’ diye çok korkuyordum. Sonuçta 1,5–2 yaşında kızım. Çok sevinçliyim, çok mutlu oldum geldiği için.”

“HAKKIMIZI ALMADAN GİTMEYECEĞİZ”

Ücretlerin bir kısmının yatırıldığını ancak ödemelerin tamamlanmadığını belirten Köroğlu, mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

Köroğlu, “Geçmişe dönük bazı ödemeler oldu ama dediğimiz gibi tamamı olmadan buradayız yine. Grevimize devam edeceğiz. Ailelerimiz de ‘özledik, gelin’ diyor ama biz bu yola çıkarken sonuna kadar hakkımızı almadan dönmeyeceğiz diye çıktık. Onlar da bunu biliyor” dedi.

Madencilerin hesaplarına ödeme yattı: 'Çarptık böldük hesap tutmadı'Madencilerin hesaplarına ödeme yattı: 'Çarptık böldük hesap tutmadı'

“ÇOCUĞUM AĞLADIĞINDA KORKUYORUM”

Direniş sürecinin psikolojik olarak da zorlayıcı olduğunu anlatan Köroğlu, yaşadıkları baskının aile hayatlarını da etkilediğini söyledi.

Köroğlu, “İnşallah bir daha bu günler yaşanmaz. İşçilere bu zulmü kimse yapmaz. Biz sadece evimizi geçindirelim, ailemiz mutlu olsun istiyoruz. Benim çocuğum 2 yaşında. Çocuğum ağladığında korkuyorum, ‘bir şey mi oldu’ diye. O kadar psikolojimiz bozuldu. Eşim bir şey söylediğinde bile yanlış anlıyorum. Bu kadar etkiledi bizi. İnşallah devletimiz el atar da bu işe bir çözüm bulunur.” dedi.

MADENCİLER HOLDİNG ÖNÜNE GİDECEK

Öte yandan direnişi sürdüren madenciler, bugün saat 17.00’de Yıldızlar SSS Holding’in önünde olacaklarını duyurdu. İşçiler, burada yapılacak görüşmelerin ardından eylemlerinin nasıl devam edeceğine ilişkin yeni bir açıklama yapacaklarını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
Şanlıurfa'da "sahte askerlik raporu" operasyonu: 10 tutuklama
Şanlıurfa'da "sahte askerlik raporu" operasyonu: 10 tutuklama
Irak'ta barajlar dolup taştı: Ekinler büyük zarar gördü
Irak'ta barajlar dolup taştı: Ekinler büyük zarar gördü
TOKİ İstanbul kurası tartışma yarattı! 7 haneli numaralara sahip kimse kazanamadı
TOKİ İstanbul kurası tartışma yarattı! 7 haneli numaralara sahip kimse kazanamadı