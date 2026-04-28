Madencilerin direnişi sürüyor! Sendika başkanı son durumu açıkladı

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, ücret ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek başlattıkları eylemi sürdürüyor. İşçilerin Kurtuluş Parkı’ndaki nöbeti 17. gününe girerken, 40 işçinin başlattığı açlık grevi de 9. gününde devam ediyor.

Patron günlerdir eylem yapan işçileri değil bakanın telefonunu duydu! Maaşlar hesaba yatacakmış

Ankara’daki günlerdir devam eden madenci eylemi ve sert polisin sert müdahaleleri tartışılmaya devam ederken, Ahmet Hakan dikkat çeken gelişmeleri aktardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin polis müdahalesinde yumuşama talimatı verdiği, patronun ise ödemeler için 'tamam' dediği belirtildi.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, son duruma ilişkin basın açıklaması yaptı. Çakır, bazı bakanlıkların “ödemelerin yapılacağı” yönünde açıklama yaptığını ancak ücretlerin hâlâ yatırılmadığını belirtti. Çakır, müzakerelere açık olduklarını ancak işçilerin haklarını alana kadar eylemi sürdüreceklerini vurguladı.

"MÜZAKEREYE ÇAĞIRIRLARSA GİDER KONUŞURUZ"

Çakır, "Şu anda 2 tane bakanlık açıklamalar yapmış. 'Bugün paralar yatacak' denmiş. Ancak halen ücretler yatmadı. Eylemimize aynen devam ediyoruz. Mücadelemiz Bağımsız Maden İş Sendikası'na yakışır şekilde devam edecek. Müzakereye çağırırlarsa gider konuşuruz. İşçi kardeşlerimiz hakkını alana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Sarı sendika güzellemeleri, devleti yönetenlere düşmez. Bu Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın başkanının Gökay Çakır olması kabul edilemez olarak görülüyor holding merkezlerinde. Bir emekli maaşıyla 22 bin lirayla yaşayan, 3 kız çocuğu yetiştiren ve bununla geçinen; zorlu koşullara rağmen işçi mücadelelerine önderlik eden beş parasız yoksul bir insanın işçilerle muhatap olmasını istemiyorlar. İşçiler arasından soysuzlaştırılarak yüksek maaşlarla korunan sarı sendikacı takımını istiyorlar ki, işçiyi manipüle etsinler" ifadelerini kullandı.