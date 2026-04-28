AYM'den Anıtkabir'e ziyaret

Anayasa Mahkemesi'nin 64'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle AYM Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, kurumun 64'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

MOZOLEYE ÇELENK BIRAKILDI

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Başkan Kadir Özkaya, mozoleye çelenk bıraktı. Gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından heyet, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'ı arama çalışmaları 3'üncü günündeHakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde

"CUMHURİYETİ GÜÇLENDİRME KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Başkan Özkaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, hukukun üstünlüğü ve demokratik hukuk devleti ilkelerine olan bağlılıklarını vurguladı. Özkaya, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

"Anayasal bir organ olarak, demokratik hukuk devleti ilkeleri üzerinde gelişen, geçmişimizden aldığımız güçle temel hak ve özgürlüklerin korunması, anayasal düzenin güvence altına alınması ve adaletin tesisine katkı sağlama görevimizi sarsılmaz bir inançla sürdürmekteyiz. Yüksek hatıranız önünde, bize emanet ettiğiniz Cumhuriyet’i daha da güçlendirme azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz." (DHA)

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
Dört bin 600 kişi Kuşadası'nda: Kimisi ziyarete kimisi alışverişe koştu
Dört bin 600 kişi Kuşadası'nda: Kimisi ziyarete kimisi alışverişe koştu
Gaziantep'te sel felaketi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu
Gaziantep'te sel felaketi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu
26 yıl geçti katil bulunamadı: Çağla Tuğaltay cinayetinde şüpheli 4 isim için fethi kabir talebi
26 yıl geçti katil bulunamadı: Çağla Tuğaltay cinayetinde şüpheli 4 isim için fethi kabir talebi