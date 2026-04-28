AYM'den Anıtkabir'e ziyaret
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, kurumun 64'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
MOZOLEYE ÇELENK BIRAKILDI
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Başkan Kadir Özkaya, mozoleye çelenk bıraktı. Gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından heyet, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
"CUMHURİYETİ GÜÇLENDİRME KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"
Törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Başkan Özkaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, hukukun üstünlüğü ve demokratik hukuk devleti ilkelerine olan bağlılıklarını vurguladı. Özkaya, mesajında şu ifadeleri kaydetti:
"Anayasal bir organ olarak, demokratik hukuk devleti ilkeleri üzerinde gelişen, geçmişimizden aldığımız güçle temel hak ve özgürlüklerin korunması, anayasal düzenin güvence altına alınması ve adaletin tesisine katkı sağlama görevimizi sarsılmaz bir inançla sürdürmekteyiz. Yüksek hatıranız önünde, bize emanet ettiğiniz Cumhuriyet’i daha da güçlendirme azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz." (DHA)