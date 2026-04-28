Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde dereye düştüğü tahmin edilen 8 yaşındaki Osman Taş'ı arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı çalışmalarda şu ana kadar Taş’a ait bir ize rastlanmadı.

Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde 2 gün önce sabah saatlerinde en son dere kenarında görülen Osman Taş’tan haber alamayan yakınları, yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya düştüğü tahmin edilen Osman Taş için ekipler, dere boyunca arama yaptı. Su altında da arama çalışmaları yürütüldü.

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları için Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 6 kişilik su altı ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler, Van AFAD su altı ekipleri sevk edildi. İki gün boyunca yürütülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı.

SAK PERSONELİ SUYA KAPILDI

Arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. AFAD, SAK, JAK, itfaiye, jandarma, dalgıç polisler, güvenlik korucuları, sağlık ve gönüllü ekiplerden oluşan yaklaşık 400 kişilik bir ekip tarafından sürdürülen çalışmalara rağmen henüz Taş’a ait bir ize rastlanmadı.

Çalışmalar sırasında bir SAK personeli suya kapıldı. Yağış ve eriyen kar suları nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılarak sürüklenen SAK personeli, dalgıç ekipler tarafından uzatılan iple kurtarıldı.

OĞLU DAHA ÖNCE KAYBOLAN BABA DA ÇALIŞMARA DESTEK VERDİ

Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs 2025'te girdiği Avaşin Deresi'nde akıntıya kapılıp kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan İbrahim Kom'un (17) yakınları da Yufkalı köyüne gelerek Osman'ı arama çalışmalarına destek verdi. İbrahim Kom'un babası Nevzat Kom, aynı acıyı yaşadıklarını belirterek, "Ben de oğlumu kaybettim. Yaşadıkları acıyı biliyorum Şemdinli’de yaşanan bu olayı duyunca aileye destek vermek istedim ve aramalara katıldım. Allah aileye sabır versin" dedi.

Osman Taş'ın amcası Sami Taş ise "Devlet millet seferber olmuş durumda. Bizlere destek veriyorlar. İnşallah en kısa zamanda buluruz. Yüksekova’da oğlunu kaybederek aynı acıyı yaşayan Nevzat Kom'unda yanımıza gelerek destek olmasına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

