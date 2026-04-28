Gaziantep'te sel felaketi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu

Gaziantep’te önceki gün etkili olan ve sel felaketine yol açan sağanak yağış sonrası kaybolan 34 yaşındaki Mehmet Oğlakçı’nın cansız bedeni, dere kenarında bulundu.

140 PERSONELLE YOĞUN ARAMA ÇALIŞMASI

Geneyik Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Oğlakçı'nın eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan 140 kişilik dev bir arama kurtarma ekibi seferber edildi. Dün akşam saatlerinde başlatılan yoğun çalışmalar sonucunda, Oğlakçı’nın aracı selin etkisiyle ezilmiş halde bulundu.

Silah kaçakçılarına operasyon: 44 kişi gözaltında

DERE KENARINDA BULUNDU

Arama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında Geneyik ile Dokurcun mahallelerinin kesişim noktasındaki dere kenarında acı habere ulaştı. Mehmet Oğlakçı’nın cansız bedeni, dere kenarında bulundu. Oğlakçı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)