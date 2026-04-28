Silah kaçakçılarına operasyon: 44 kişi gözaltında

Tokat merkezli olarak 4 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla şehre silah sokulup piyasaya sürüleceği yönünde gelen istihbarat üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Tokat’ın yanı sıra İstanbul, Konya ve Sivas’ta belirlenen toplam 59 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ONLARCA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adli makamların verdiği arama kararıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 11 ruhsatlı tabanca, 11 kurusıkı tabanca ve 15 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca seri numaraları silinmiş 20 av tüfeği, 1977 adet tabanca fişeği ile birlikte silah üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme de bulundu. Bunlar arasında bir silah imalathanesi, 14 tüfek dipçiği, 37 namlu parçası ve 20 tetik mekanizması yer aldı.

44 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 46 şüpheliden 44’ü yakalandı. Gözaltına alınanlardan 27’si jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)