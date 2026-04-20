Türkiye’ye uçacaktı, FBI yakaladı: İranlı silah kaçakçısına büyük operasyon

Türkiye’ye uçacaktı, FBI yakaladı: İranlı silah kaçakçısına büyük operasyon
ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan İranlı Şamim Mafi, İran yönetimi adına küresel bir silah kaçakçılığı ağı yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Türkiye’ye gitmek üzereyken yakalanan Mafi’nin, insansız hava araçlarından milyonlarca mühimmata uzanan dev anlaşmalara aracılık ettiği öne sürülüyor.

ABD’de federal yetkililer, Los Angeles’ın Woodland Hills bölgesinde mütevazı bir yaşam sürdüğü belirtilen 44 yaşındaki İranlı Şamim Mafi’nin, perde arkasında uluslararası bir silah kaçakçılığı şebekesini yönettiğini iddia ediyor.

Yaklaşık 10 yıldır ABD’de yaşayan ve “Green Card” sahibi olduğu belirtilen Mafi, Türkiye’ye gitmek üzere bulunduğu Los Angeles Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yetkililer, Mafi’nin İran yönetimi adına hareket ederek küresel çapta yasadışı silah anlaşmaları organize ettiğini öne sürdü.

70 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Soruşturma dosyasına göre Mafi; insansız hava araçları (SİHA), hava bombaları ve çeşitli ağır silahların satışında aracı rolü üstlendi. Federal müfettişler, şüphelinin İran istihbaratı ve siyasi elitlerle “derin ve uzun süreli bağları” bulunduğunu belirtti.

Dosyada yer alan en dikkat çekici iddialardan biri, İran yapımı Mohajer-6 tipi SİHA’ların Sudan’a satışıyla ilgili. Yaklaşık 70 milyon dolar değerindeki bu anlaşmanın Mafi tarafından organize edildiği ileri sürüldü. Ancak bu anlaşmanın, çok daha büyük bir silah ticareti ağının yalnızca küçük bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

TÜRKİYE BAĞLANTISI

Yetkililere göre Mafi, dikkat çekmemek için karmaşık yöntemler kullandı. Ortaklarına mesajları silmeleri, anlaşmaları telefon üzerinden konuşmamaları ve ödemeleri nakit olarak taşımaları yönünde talimat verdi. İddialara göre finansal işlemler, küçük parçalara bölünerek Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden gayri resmi yollarla gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir WhatsApp görüşmesinde, Mafi’nin 100 dolarlık banknotlarla dolu bir kasanın videosunu gönderdiği ve Sudan bağlantılı bir kişiden 2 milyon dolar aldığını öne sürdüğü belirtildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NA ARACILIK

ABD’li yetkililer, Mafi’nin yalnızca drone değil, çok daha geniş bir silah portföyü için aracılık yaptığını da iddia ediyor. Bu kapsamda yüzlerce hava bombası, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı on binlerce fünyenin yanı sıra büyük miktarda küçük silah sevkiyatı planlandığı öne sürülüyor.

Bazı tekliflerde ise 70 bin AK-47 tüfeği, bin roketatar, yarım milyon roket ve milyonlarca merminin tedariki yer aldı. Başka bir anlaşmanın ise 100 milyon doların üzerinde değere sahip olduğu ve yüz binlerce mühimmatı kapsadığı belirtiliyor.

İRAN'A İSTİHBARAT DESTEĞİ

Yetkililer, Mafi’nin 2022-2025 yılları arasında İranlı bir istihbarat yetkilisiyle yaklaşık 60 kez iletişim kurduğunu da tespit etti. Bu görüşmelerden birinde Mafi’nin, “ABD dışında olursam İran’ın istihbarat servisi için daha faydalı olabilirim” dediği öne sürüldü.

ABD’de son dönemde İran bağlantılı kişilere yönelik artan denetimlerin bir parçası olarak değerlendirilen operasyonun, uluslararası silah kaçakçılığı ağlarına yönelik daha geniş çaplı soruşturmaların habercisi olabileceği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

