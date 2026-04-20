Son Dakika | Japonya'da 7.4'lük deprem! 3 metrelik tsunami uyarısı yapıldı

Japonya’nın kuzeydoğusunda yer alan Aomori idari bölgesi açıklarında meydana gelen güçlü deprem, bölgede paniğe yol açtı. Uluslararası basında yer alan ilk bilgilere göre sarsıntının büyüklüğü 7,4–7,5 aralığında ölçüldü ve merkez üssünün kıyıya yakın bir noktada, okyanus tabanında olduğu bildirildi. Depremi Japonya yayın kuruluşu NHK 7.4 olarak açıklarken Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremi 6.9 olarak duyurdu.

Depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kıyı bölgeleri için yaklaşık 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami riski uyarısı yaptı. Uyarı kapsamında Aomori, Iwate ve Hokkaido kıyılarında yaşayan binlerce kişiye yüksek bölgelere çıkmaları ve sahil şeritlerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, bazı limanlarda 20 ila 70 santimetre arasında değişen ilk tsunami dalgaları gözlemlendi, bu da kıyı bölgelerinde tahliyeleri hızlandırdı.

ARTÇILARA KARŞI UYARI

Depremin şiddeti Aomori’nin bazı noktalarında “çok güçlü” olarak hissedilirken, ilk belirlemelere göre ulaşım ağlarında aksamalar ve elektrik kesintileri yaşandı. Japon yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı uyarılarını sürdürürken, kritik altyapıların (nükleer tesisler dahil) durumunun yakından izlendiği bildirildi.

Japonya, Pasifik Deprem Kuşağı üzerinde yer aldığı için sık sık büyük sarsıntılar ve tsunami riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu son olay da bölgede “yüksek alarm” seviyesini yeniden gündeme taşıdı.

HİROŞİMA'YA ATILAN BOMBANIN 30 KATI

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan Japonya depremiyle ilgili sosyal medya platformu X'ten dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ercan yaptığı açıklamada "Japonya’da M7,3 büyüklüğündeki deprem, Pasifik ateş çemberi içinde yer alan Japonya’nın kuzeyindeki Honshu deniz içindeki damla batma kuşağında, 13 km derinde gerçekleşmiştir. Bu depremler dünya üzerinde yılda iki ile beş tane olur. Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Dalma batma kuşağı üzerinde olduğu için bir süpürtü dalgası oluşturur. Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır." ifadeleriyle depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.