Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir

Geniş kapsamlı bir anket, çocuklarla yaşamın en kaliteli olduğu yerleri ortaya çıkardı. Güvenlik ve mutluluktan parklara ve ebeveyn iznine kadar her şey analiz edildi ve kazanan sizi tamamen şaşırtabilir.

Nerede yuva kurmalı? Bu, aile kurmayı hayal eden tüm genç çiftleri rahatsız eden bir soru. Güvenli bir mahalle istiyorsunuz, ama aynı zamanda oyun parkları da olsun. Uzun bir ebeveyn izni hayal ediyorsunuz ancak yaşam maliyetinden endişeleniyorsunuz. Birçoğu kırsalda büyümeyi idealize etse de, şehirler tatmin edici bir çocukluk için sayısız fırsat sunuyor . Peki hangi şehir mükemmel paketi sunuyor? Büyük bir araştırma nihayet cevabı getiriyor. Avustralyalı çevrimiçi fiyat ve ürün karşılaştırma hizmeti Compare the Market AU, aile kurmak için en iyi yerin neresi olduğu hakkındaki düşüncelerinizi değiştirebilecek kapsamlı bir rapor yayınladı.

Dünya genelinde 50 şehri sıralamak için dokuz farklı faktör dikkate alındı ​​ve her şehre genel bir puan verildi. Analiz, güvenlik endeksi, mutluluk endeksi, çocuk dostu etkinlik sayısı, aylık yaşam maliyeti ve ulusal aile yardımları harcamalarını içeriyordu. Ayrıca, yasal olarak belirlenmiş ebeveyn izni süresi, çocukların ulusal aşılama oranı, eğitime ayrılan ödenekler ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı da değerlendirildi.

KESİN OLARAK İLK:

Araştırma sonuçlarına göre, aile yetiştirmek için dünyanın en iyi yeri Avustralya'nın Brisbane şehri . Queensland'in başkenti, toplam 6.457 puanla listede açık ara birinciliği elde etti. Özellikle güvenlik, yüksek ulusal çocuk aşılama oranı ve kişi başına düşen etkileyici yeşil alan miktarı kategorilerinde öne çıkan şehir, bu alanlarda 84,89 puan alarak dikkat çekti.

Avustralya şehirleri genel olarak çok iyi puanlar aldı; Sydney, Perth ve Melbourne sırasıyla beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer aldı. En iyi yirmi şehir arasında Yeni Zelanda'dan iki şehir de vardı: Auckland ve Wellington. Avrupa'ya gelince, Londra, çoğunlukla çok sayıda aile dostu aktivite sayesinde yüksek bir ikincilik elde ederken, Helsinki dördüncü sırada yer aldı ve ulusal eğitim harcamaları açısından Stockholm'ün hemen ardından ikinci şehir olarak öne çıktı.

En iyi yirmi şehrin listesi yayınlanmış olsa da, sıralama şöyle: Birinciliği Brisbane alırken, onu sırasıyla Londra, Auckland, Helsinki, Sydney ve Perth takip ediyor. Bu şehirler ilk altı sırayı oluşturarak Avustralya ve Yeni Zelanda şehirlerinin hakimiyetini teyit ederken, İskandinav ve Batı Avrupa metropollerinin de güçlü bir varlığı söz konusu.

Paylaştığımız Compare the Market AU listesi, özellikle yeşil alan ve aşılama oranları gibi faktörleri ön plana çıkardığı için Avustralya şehirlerini (Brisbane gibi) zirveye taşımış. Eğer odak noktanız: