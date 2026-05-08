Vize başvurularının yüzde 90'ı onaylandı: Binlerce Türk'ün akın ettiği ülke belli oldu

Avrupa seyahati planlayan Türk vatandaşlarının Schengen vizesine ilgisi sürüyor. Son verilere göre en fazla başvuru Yunanistan’a yapılırken, onay oranının yüksekliği dikkat çekti. Buna karşın toplam ret sayısının 170 bini aşması vize sorununu yeniden gündeme taşıdı.

Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, Schengen vizesi almak için yoğun başvuru yapmayı sürdürüyor. Son yıllarda artan ret oranları, randevu bulma sıkıntısı ve uzun işlem süreleri şikayet konusu olurken, açıklanan güncel veriler Türklerin en çok tercih ettiği Schengen ülkelerini ortaya koydu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKE YUNANİSTAN

Türkiye’den yapılan Schengen başvurularında ilk sırada Yunanistan yer aldı. Yunanistan’ın Türkiye’deki temsilciliklerine toplam 296 bin 377 başvuru gerçekleştirildi. Bu başvuruların 264 bin 323’ü olumlu sonuçlandı. Yaklaşık yüzde 90’a ulaşan onay oranı dikkat çekti.

ALMANYA VE FRANSA TAKİPTE

Schengen başvurularında ikinci sıraya Almanya yerleşti. Almanya için yapılan başvuru sayısı 215 bin 506 olarak kayıtlara geçti. Fransa ise 151 bin 640 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk vatandaşlarının Avrupa’da en fazla ilgi gösterdiği ülkeler arasında İtalya, Hollanda ve İspanya da üst sıralarda bulunuyor.

EN AZ İLGİ LETONYA, ESTONYA VE PORTEKİZ'E OLDU

Verilere göre Türk vatandaşlarının en az Schengen başvurusu yaptığı ülkeler Letonya, Estonya ve Portekiz oldu. Bu ülkelere yapılan başvuru sayıları diğer Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük kaldı.

RET SAYISI 170 BİNİ GEÇTİ

Schengen vizesi konusunda yaşanan sorunlar rakamlara da yansıdı. Türkiye’den yapılan başvuruların 170 bin 129’u reddedildi. Özellikle son dönemde artan ret oranları ve uzayan başvuru süreçleri, seyahat planı yapan vatandaşların en büyük sorunları arasında gösterildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

