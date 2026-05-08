Dünyanın en büyük şehri yakında yok olabilir: Ülke yeni bir başkent inşa ediyor

Sokakları motosikletlerle dolu, gökdelenler inanılmaz bir hızla yükseliyor, pazarlar hayat dolu... Jakarta, Endonezya'nın kalbidir, ziyaret eden herkes buna katılacaktır; aynı zamanda siyasi, ekonomik ve kültürel merkezidir. Ancak modern cephenin ardında, uzmanların yıllardır uyardığı gibi, şehrin büyük bölümlerinin yakında denizin altında kalabileceği ciddi bir sorun gizleniyor.

42 MİLYON İNsAN NEREYE GİDECEK?

40 milyondan fazla nüfusa sahip bu mega kent, ciddi bir altyapı kriziyle karşı karşıya. Mevcut başkent sel, toprak çökmesi ve altyapı kriziyle karşı karşıya olduğundan Nusantara'da yeni bir başkent inşa ediliyor.

Cakarta kelimenin tam anlamıyla batıyor. Ve bu sembolik bir şekilde veya yüzyıllar boyunca yavaş yavaş gerçekleşen bir batma değil. Şehrin bazı kısımları o kadar hızlı batıyor ki, bilim insanları ve şehir planlamacıları durumu çağımızın en büyük kentsel tehditlerinden biri olarak nitelendiriyor.

Bazı mahallelerde zemin yılda 10 santimetreden fazla çöküyor; bu da dünyadaki en hızlı toprak çökme oranlarından biri.

Bu nedenle Endonezya hükümeti, az sayıda ülkenin aklına gelen bir adımı atmaya, tamamen yeni bir başkent inşa etmeye ve ülkenin idari merkezini oraya taşımaya karar verdi.

Cakarta aynı zamanda büyük zıtlıkların şehri. Bir yanda lüks gökdelenler, modern alışveriş merkezleri ve iş bölgeleri varken, diğer yanda sel baskınlarıyla, trafik kaosuyla ve altyapı sorunlarıyla boğuşan aşırı kalabalık mahalleler bulunuyor.

Şehrin nüfusu on milyondan fazla iken, daha geniş metropol alanının nüfusu 40 milyondan fazla.

EN BÜYÜK SORUN SADECE NÜFUS DEĞİL...

Cakarta'nın batmasının ana nedeni, yeraltı suyunun aşırı derecede çekilmesidir. Şehrin birçok bölgesinde on yıllarca kaliteli içme suyu temin sistemi bulunmadığı için, sakinler, işletmeler ve sanayi, kuyular kullanarak ve yeraltından su pompalayarak su çekmeye başvurdu. Su çekildikçe, zemin istikrarını kaybetmeye ve yavaş yavaş batmaya başladı.

Durum, Jakarta'nın içinden 13 nehrin aktığı bataklık bir bölgede bulunması nedeniyle daha da kötüleşiyor.

Şiddetli yağmurlar sırasında sular sık ​​sık taşar ve toprak çökmesi ile deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle seller giderek daha ciddi hale gelir.

Şehrin bazı bölgelerinde, sakinler yıllardır mahallelere düzenli olarak sızan sudan korunmak için evlerine kat ekliyor veya eşiklerini yükseltiyorlar.

Cakarta'nın Cava Denizi kıyısında yer alan kuzey kesimleri özellikle risk altında. Deniz istilasını önlemek için burada devasa koruma duvarları inşa edildi, ancak uzmanlar bunun uzun vadeli yeterli bir çözüm olmayabileceği konusunda uyarıyor. Şehrin fotoğrafları çoğu zaman gerçeküstü görünüyor.

Bazı yerleşim yerlerinde evler kısmen su altında kalmış , yollar çatlamış ve deforme olmuş durumda ve sakinler her gün yeni sel riskine maruz kalıyor.

Birçok kişi, yağmurlu mevsimde bazı sokakların tamamen geçilmez hale gelmesi nedeniyle suyla birlikte yaşamaya alışmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Cakarta, hem hızlı gelişmenin bir sembolü hem de altyapının şehrin büyümesine ayak uyduramaması durumunda kentleşmenin yol açabileceği ciddi sonuçların bir uyarısıdır. Son on yıllarda milyonlarca insan iş ve daha iyi bir yaşam arayışı içinde başkente taşındı. Şehir inanılmaz bir hızla büyüdü, ancak birçok sorun çözümsüz kaldı.

Cakarta'daki trafik sıkışıklığı dünyanın en kötüleri arasında. Yaklaşık yirmi dakika sürmesi gereken yolculuklar, trafik sıkışıklığında saatlerce beklemeye dönüşebiliyor.

Hava kirliliği yüksek ve tropikal iklim, nem ve yüksek nüfusun birleşimi günlük yaşamı daha da zorlaştırıyor.

Tüm bunlar nedeniyle Endonezya hükümeti başkenti Borneo adasına taşımaya karar verdi ve burada Nusantara adı verilen tamamen yeni bir idari merkez kuruluyor.

Plan son derece iddialı. Yeni şehrin modern, sürdürülebilir ve teknolojik olarak gelişmiş olması ve amacın aşırı kalabalık Jakarta'yı rahatlatmak ve altyapı üzerindeki baskıyı azaltmak olması gerekiyor. Başkentin taşınması, Endonezya tarihinin en büyük projelerinden biri.