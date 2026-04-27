Avrupa yolcularına kötü haber! Schengen’in yeni kuralı uçuşları uzatabilir

Yayınlanma:
Schengen vizesiyle Avrupa’ya seyahat edecek yolcuları yakından ilgilendiren yeni bir uygulama devreye alındı. Mobil biniş kartları geçici olarak kullanılamaz hale getirilirken, havalimanlarında fiziksel kontrol zorunluluğu getirildi. Bu değişiklik, yolculuk sürelerini uzatabilir.

Schengen vizesiyle Avrupa ülkelerine seyahat eden yolcular için önemli bir prosedür değişikliği yürürlüğe alındı. Sosyal medya platformundan duyurulan yeni uygulamaya göre, online check-in sonrası kullanılan mobil biniş kartları geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Açıklamada "Schengen vizesiyle Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için önemli bir değişiklik yapıldı. Online check-in sonrası alınan mobil biniş kartları geçici olarak devre dışı bırakıldı. Yeni uygulamaya göre, vizenizin havalimanında görevli tarafından fiziki olarak kontrol edilmesi zorunlu. Bu nedenle işlemler eskisine göre daha uzun sürebilir. Mağduriyet yaşamamak adına havalimanına her zamankinden daha erken gitmenizi öneririz. Uygulamanın ne kadar süreceği ise henüz netlik kazanmış değil." ifadelerine yer verildi.

UYGULAMA SÜRESİ NETLEŞMEDİ

Yetkililer, bu süreçte yolcuların biniş kartlarının havalimanında görevli personel tarafından fiziksel olarak kontrol edilmesinin zorunlu hale geldiğini belirtirken pasaport ve biniş işlemlerinde yoğunluk yaşanabileceği ve işlemlerin normalden daha uzun sürebileceği ifade edildi.

Söz konusu düzenlemenin ne kadar süreyle geçerli olacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Uygulamanın geçici mi yoksa uzun vadeli mi olacağı konusunda resmi bir açıklama bekleniyor.

Yetkililer, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için yolculara uyarıda bulunarak, havalimanlarına her zamankinden daha erken gelinmesini tavsiye ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

