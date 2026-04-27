Americas Gold and Silver şirketinin jeologları Coeur şaft sisteminde yaptıkları sondajlarda 150 metreye 150 metrelik kesintisiz bir cevher yapısına ulaştı. Şirketin baş jeoloğu Rick Streiff sondaj karotlarını incelediğinde gümüş tenörünün ton başına 18 onsun üzerine çıktığını belirledi. Damar birden fazla yönde devam ediyor, henüz sınırlarına ulaşılmış değil.

GÜMÜŞ STOĞU BÜYÜDÜ, TENÖR YÜKSELDİ

Galena maden kompleksindeki güvenilir gümüş kaynağı yüzde 19 artarak 87,9 milyon onsa çıktı. Ortalama tenör de ton başına 14,6 onsa tırmandı. Değirmene giren her ton artık daha fazla para ediyor.

Ama bu rakamları okurken bir ayrımı gözden kaçırmamak gerekiyor. Kaynak tahmini ile çıkarılabilir rezerv aynı şey değil. Mühendisler ekonomik fizibiliteyi, zemin koşullarını ve madencilik yöntemini sınamadan bir kaynak rakamı üretime dönüşemiyor.

ABD'NİN ANTİMON AÇIĞINA IDAHO FORMÜLÜ

Gümüşün yanı sıra antimon da bu keşfin kritik ayağını oluşturuyor. ABD antimon ihtiyacının yüzde 91'ini dışarıdan karşılıyor, metalin libre fiyatı 25 dolara dayandı.

Americas Gold and Silver bu açığı kapatmak için U.S. Antimony ile yüzde 51-49 ortaklık kurdu. İkisi birlikte Silver Valley bölgesinde bir antimon işleme tesisi inşa edecek. Bu stratejik metalin varlığının kara dönüşüp dönüşemeyeceğini üretim hacmi, geri kazanım oranı ve inşaat takvimi belirleyecek.

ESKİ MADEN CRESCENT YENİDEN DEVREDE

Galena'ya 14,5 kilometre uzaklıktaki Crescent madeni uzun bir aradan sonra komplekse dahil edildi. Cevheri benzer bir gümüş-bakır-antimon karışımı içerdiğinden mevcut şaftları, değirmenleri ve ekipleri ortaklaşa kullanmanın maliyeti düşüreceği tahmin ediliyor.

Şirket kayıtlarına göre Crescent madeninde güvenilir kategoride 3,8 milyon ons, düşük güvenli kategoride 19,1 milyon ons gümüş var. Ancak bu rakamlar eski dönemden kalma.

SON SÖZÜ 2026 SONDAJLARI SÖYLEYECEK

Şirket önümüzdeki yıl için 64 kilometrelik bir sondaj programı hazırladı. Galena'da dört, Cosala'da iki yeraltı sondaj kulesi çalışacak. Şirket hem büyük ölçekli gümüş üretimi hem de ABD'nin ihtiyaç duyduğu yerel antimon arzı için güçlü bir konuma gelecek.