Yunanistan'ın kuzeyindeki Üç Parmak bölgesinde şubat ayında dikkat çekici bir keşif yapıldı. Yaban hayatı koruma derneği Callisto, bölgede sorun çıkaran bir kurdu yakalamaya çalışırken karşısına alışılmadık görünümlü bir hayvan çıktı. Yapılan DNA analizleri bu canlının Avrupa'da genetik testlerle resmen kanıtlanan ilk kurt-köpek melezi olduğunu ortaya koydu.

Selanik yakınlarındaki bölgeden alınan örnekler laboratuvarda incelendi. Sonuçlar hayvanın yüzde 55 oranında evcil köpek, yüzde 45 oranında boz kurt geni taşıdığını gösterdi. Kuzey Yunanistan'daki kurtlardan alınan 50 ayrı DNA örneği içinde yalnızca bir tanesi bu özelliği taşıyordu.

KURT İLE KÖPEK DOĞADA NEDEN ÇİFTLEŞMEZ?

Boz kurtlar normalde kendi bölgelerine giren diğer köpekgilleri saldırgan biçimde öldürür. Yılda yalnızca bir kez üremeleri de melezleşme ihtimalini iyice düşürür. Sahipsiz bir köpeğin kurt bölgesine girip hayatta kalması ve üreme mevsiminde bir kurtla çiftleşmesi davranışsal anomali sayılıyor.

Genetik olarak ise iki tür birbirine inanılmaz derecede yakın. Kurtlar ve evcil köpekler genomlarının yüzde 99,9'unu paylaşıyor. Ortak ataları 27 bin ila 40 bin yıl önceye uzanıyor.

Bu yakınlık sayesinde melez yavrular katır ya da bardo gibi kısır olmuyor, kromozom uyumu sayesinde doğurgan kalıyor. Yani melez bir bireyin başka bir kurtla çiftleşmesi durumunda gen havuzu kalıcı biçimde değişebiliyor.

AVRUPA'DAKİ TÜM GEÇMİŞ KAYITLAR ŞÜPHELİ SAYILDI

Callisto araştırmacılarına göre keşfin asıl önemi yöntemde gizli. Bugüne kadar Avrupa'da bildirilen melezleşme vakaları yalnızca görsel gözlemlere dayanıyordu. Yeni bulgu bu kayıtların hiçbirinin genetik kanıt olmadan geçerli sayılamayacağını gösteriyor. Araştırmacıların ifadesiyle "sınıflandırılması zor bir köpekgil ile karşılaşırsanız, basit bir kuralı unutmayın; kararı genleri verir."

Yunanistan'ın saha koşulları da bu olağanüstü karşılaşmayı mümkün kıldı. Ülkede 1983'te Bern Sözleşmesi uyarınca kurt avı yasaklandı. O tarihten sonra kurt nüfusu istikrarlı biçimde arttı. Bugün Yunanistan ana karasında 2 bin 075 kurt yaşıyor. Atina yakınlarındaki Parnes masifinde her biri 31 bireyden oluşan 3 ayrı sürü tespit edildi.

Diğer yandan ülkedeki sahipsiz hayvan sayısı 3 milyonu aşıyor. Sokaktaki kedi ve köpekler kurtların yaşam alanlarına dek ulaşıyor. İki popülasyonun aynı coğrafyayı paylaşması, daha önce neredeyse imkansız sayılan melezleşmeyi mümkün hale getiriyor.