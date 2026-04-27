Milyonların katıldığı ritüel kaosa döndü! Kadınların taciz edildiği görüntülere tepki yağdı

Milyonlarca kişinin katıldığı büyük dini ritüel, nehir kıyısında yaşanan yoğunluk nedeniyle kontrolden çıktı. Güvenlik bariyerlerinin aşılmasıyla birlikte bölgede kaotik anlar yaşanırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ciddi güvenlik zafiyetleri iddiaları gündeme geldi. Olay sırasında bazı kadınların taciz edildiği öne sürülürken, yetkililer geniş çaplı inceleme başlattı.

Milyonlarca inananın katıldığı büyük ölçekli dini etkinlik Maha Kumbh Mela Festivali, nehir kıyısında yaşanan yoğunluk nedeniyle kısa sürede kontrol dışına çıktı. Ritüel alanına akın eden kalabalığın artmasıyla birlikte güvenlik düzeni çökerken, bazı noktalarda bariyerlerin aşıldığı ve insan akışının tamamen kontrolsüz hale geldiği bildirildi.

Hindistan'da altın krizi yaşanıyorHindistan'da altın krizi yaşanıyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kalabalığın birbirini iterek ilerlediği ve sıkışıklığın giderek arttığı anları ortaya koydu. Görgü tanıkları, özellikle nehir kıyısında yaşanan panik nedeniyle ciddi bir kargaşa ortamının oluştuğunu ifade etti.

GÜVENLİK ZAAFİYETİ TARTIŞMA YARATTI

Etkinliğin organizasyon yapısı, yaşanan olayların ardından yoğun eleştirilerin odağı haline geldi. Milyonlarca kişinin aynı alanda toplanmasına rağmen yeterli yönlendirme ve kontrol mekanizmalarının sağlanamadığı iddiaları gündeme geldi.

Kalabalık içinde güvenlik güçlerinin müdahalesinin yetersiz kaldığı öne sürülürken, bazı bölgelerde durumun tamamen kontrolden çıktığı belirtildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle inceleneceğini ve kamera kayıtlarının detaylı şekilde analiz edileceğini açıkladı.

İDDİALAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Sosyal medyada yayılan bazı görüntüler ve tanık ifadeleri, kalabalık içinde kadınlara yönelik rahatsız edici müdahaleler yaşandığı iddialarını gündeme taşıdı. Bu iddialar üzerine güvenlik birimleri, olayın boyutlarını araştırmak üzere kapsamlı inceleme başlattı.

Yetkililer, elde edilen tüm video kayıtlarının delil olarak değerlendirileceğini ve kimlik tespit çalışmalarının hızlandırıldığını duyurdu.

ULUSLARARASI TEPKİ

Olayın büyümesiyle birlikte sosyal medyada geniş çaplı tepkiler yükseldi. İnsan hakları kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri, bu tür büyük organizasyonlarda güvenlik standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Dünya
Şam’da tarihi duruşma canlı yayında! Esad ve ekibi yargılanıyor
Şam’da tarihi duruşma canlı yayında! Esad ve ekibi yargılanıyor
Ateşkese rağmen bombardıman: İsrail Bekaa Vadisi’ni vuruyor
Ateşkese rağmen bombardıman: İsrail Bekaa Vadisi’ni vuruyor