Milyonların katıldığı ritüel kaosa döndü! Kadınların taciz edildiği görüntülere tepki yağdı

Milyonlarca inananın katıldığı büyük ölçekli dini etkinlik Maha Kumbh Mela Festivali, nehir kıyısında yaşanan yoğunluk nedeniyle kısa sürede kontrol dışına çıktı. Ritüel alanına akın eden kalabalığın artmasıyla birlikte güvenlik düzeni çökerken, bazı noktalarda bariyerlerin aşıldığı ve insan akışının tamamen kontrolsüz hale geldiği bildirildi.

Hindistan'da altın krizi yaşanıyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kalabalığın birbirini iterek ilerlediği ve sıkışıklığın giderek arttığı anları ortaya koydu. Görgü tanıkları, özellikle nehir kıyısında yaşanan panik nedeniyle ciddi bir kargaşa ortamının oluştuğunu ifade etti.

GÜVENLİK ZAAFİYETİ TARTIŞMA YARATTI

Etkinliğin organizasyon yapısı, yaşanan olayların ardından yoğun eleştirilerin odağı haline geldi. Milyonlarca kişinin aynı alanda toplanmasına rağmen yeterli yönlendirme ve kontrol mekanizmalarının sağlanamadığı iddiaları gündeme geldi.

Kalabalık içinde güvenlik güçlerinin müdahalesinin yetersiz kaldığı öne sürülürken, bazı bölgelerde durumun tamamen kontrolden çıktığı belirtildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle inceleneceğini ve kamera kayıtlarının detaylı şekilde analiz edileceğini açıkladı.

İDDİALAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Sosyal medyada yayılan bazı görüntüler ve tanık ifadeleri, kalabalık içinde kadınlara yönelik rahatsız edici müdahaleler yaşandığı iddialarını gündeme taşıdı. Bu iddialar üzerine güvenlik birimleri, olayın boyutlarını araştırmak üzere kapsamlı inceleme başlattı.

Yetkililer, elde edilen tüm video kayıtlarının delil olarak değerlendirileceğini ve kimlik tespit çalışmalarının hızlandırıldığını duyurdu.

ULUSLARARASI TEPKİ

Olayın büyümesiyle birlikte sosyal medyada geniş çaplı tepkiler yükseldi. İnsan hakları kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri, bu tür büyük organizasyonlarda güvenlik standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.