İran gerilimi büyüyor: Bahreyn’de 69 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

Bahreyn’de alınan dikkat çekici bir kararla, devlet güvenliğini tehdit ettiği ve dış bağlantılı yapılara destek verdiği iddia edilen 69 kişinin vatandaşlığı iptal edildi. Kararın, ülke çıkarlarına zarar verdiği öne sürülen faaliyetler nedeniyle devreye alındığı bildirildi.

Bahreyn makamları, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir karara imza attı. Resmî kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, toplam 69 kişinin vatandaşlığı, güvenlik gerekçeleri ve devlet politikalarına aykırı faaliyet iddiaları nedeniyle geri alındı.

Yetkililer, söz konusu kişilerin bazı dış bağlantılı yapılarla temas halinde olduklarının ve ülkenin güvenlik yapısını zedeleyebilecek faaliyetlerde bulunduklarının değerlendirildiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca, bu kişilerin bir kısmının İran’ın bölgedeki politikalarına yönelik “olumlu tutum veya destek” gösterdiği yönündeki iddialara da yer verildi.

ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ

Kararın yalnızca bireyleri değil, bazı aile üyelerini de kapsadığı belirtilirken, vatandaşlık iptallerinin “devlete sadakat yükümlülüğüne aykırılık” ve “ulusal güvenlik riski” çerçevesinde değerlendirildiği aktarıldı.

Söz konusu adımın bölgede zaten hassas olan siyasi dengeler üzerinde yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

