Almanya Başbakanı endişeyi açıkladı: Bu savaşın çıkışı yok

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kuzey Ren-Vestfalya’da bir okul ziyaretinde yaptığı değerlendirmelerde İran ile ABD arasındaki gerilime dair sert ifadeler kullandı.

Merz, Washington yönetiminin İran krizinde net bir yol haritası ortaya koyamadığını savunarak, sürecin giderek daha karmaşık ve kontrolsüz hale geldiğini dile getirdi.

“ABD’nin elinde tutarlı bir strateji olduğunu göremiyorum” diyen Merz, İran tarafının ise müzakere sürecini kendi lehine çevirmekte oldukça etkili olduğunu ifade etti. Mevcut tabloyu “tarafların birbirini yıprattığı bir çıkmaza” benzeten Alman lider, özellikle İran yönetiminin sert tutumunun süreci tıkadığını söyledi.

"AVRUPA'YA DANIŞILMADI" MESAJI

Merz ayrıca ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamleleri öncesinde Avrupa ülkeleriyle yeterli istişare yapılmadığını vurgulayarak bu durumu daha önce doğrudan Donald Trump’a ilettiğini hatırlattı.

Irak ve Afganistan savaşlarını örnek gösteren Merz, benzer krizlerde en kritik sorunun “nasıl çıkılacağına dair plan eksikliği” olduğunu belirtti. “Sadece savaşa girmek değil, nasıl çıkılacağını da bilmek gerekir” ifadelerini kullanan Merz, geçmiş deneyimlerin ciddi dersler içerdiğini söyledi.

AVRUPA EKONOMİSİNE DOĞRUDAN ETKİ

İran ile yaşanan çatışma ortamının ekonomik sonuçlarına da dikkat çeken Alman Başbakan, Avrupa ekonomisinin bu süreçten doğrudan etkilendiğini ve özellikle ticari kayıpların arttığını kaydetti.

Merz, tüm taraflara çağrıda bulunarak gerilimin daha fazla büyümeden kontrol altına alınması gerektiğini, ancak kısa vadede bir çözüm ihtimalini zayıf gördüğünü de sözlerine ekledi.