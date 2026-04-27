Almanya Başbakanı endişeyi açıkladı: Bu savaşın çıkışı yok

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran–ABD gerilimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak Washington’ın net bir çıkış planı olmadığını söyledi. Merz, savaşın ekonomik etkilerinin Avrupa’yı da doğrudan vurduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kuzey Ren-Vestfalya’da bir okul ziyaretinde yaptığı değerlendirmelerde İran ile ABD arasındaki gerilime dair sert ifadeler kullandı.

Almanya’dan kritik hamle! BM Güvenlik Konseyi hedefi açıklandıAlmanya’dan kritik hamle! BM Güvenlik Konseyi hedefi açıklandı

Merz, Washington yönetiminin İran krizinde net bir yol haritası ortaya koyamadığını savunarak, sürecin giderek daha karmaşık ve kontrolsüz hale geldiğini dile getirdi.

“ABD’nin elinde tutarlı bir strateji olduğunu göremiyorum” diyen Merz, İran tarafının ise müzakere sürecini kendi lehine çevirmekte oldukça etkili olduğunu ifade etti. Mevcut tabloyu “tarafların birbirini yıprattığı bir çıkmaza” benzeten Alman lider, özellikle İran yönetiminin sert tutumunun süreci tıkadığını söyledi.

"AVRUPA'YA DANIŞILMADI" MESAJI

Merz ayrıca ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamleleri öncesinde Avrupa ülkeleriyle yeterli istişare yapılmadığını vurgulayarak bu durumu daha önce doğrudan Donald Trump’a ilettiğini hatırlattı.

Irak ve Afganistan savaşlarını örnek gösteren Merz, benzer krizlerde en kritik sorunun “nasıl çıkılacağına dair plan eksikliği” olduğunu belirtti. “Sadece savaşa girmek değil, nasıl çıkılacağını da bilmek gerekir” ifadelerini kullanan Merz, geçmiş deneyimlerin ciddi dersler içerdiğini söyledi.

AVRUPA EKONOMİSİNE DOĞRUDAN ETKİ

İran ile yaşanan çatışma ortamının ekonomik sonuçlarına da dikkat çeken Alman Başbakan, Avrupa ekonomisinin bu süreçten doğrudan etkilendiğini ve özellikle ticari kayıpların arttığını kaydetti.

Merz, tüm taraflara çağrıda bulunarak gerilimin daha fazla büyümeden kontrol altına alınması gerektiğini, ancak kısa vadede bir çözüm ihtimalini zayıf gördüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Dünya
İran gerilimi büyüyor: Bahreyn’de 69 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
İran gerilimi büyüyor: Bahreyn’de 69 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
Eski televizyon yıldızı Mercedes'le üzerine sürdü! 32 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Eski televizyon yıldızı Mercedes'le üzerine sürdü! 32 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Göz göre göre gelen ölüm! 33 yaşındaki baba boğa saldırısının kurbanı oldu
Göz göre göre gelen ölüm! 33 yaşındaki baba boğa saldırısının kurbanı oldu