Almanya’dan kritik hamle! BM Güvenlik Konseyi hedefi açıklandı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, artan küresel krizler karşısında Birleşmiş Milletler’in daha etkin hale gelmesi gerektiğini vurguladı. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hamlelerine dikkat çeken Wadephul, dünya ekonomisinin kırılganlığına işaret ederek uluslararası sistemde reform çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, küresel krizlerin giderek derinleştiği bir dönemde Birleşmiş Milletler’in daha güçlü, daha hızlı ve daha güvenilir bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı. New York’ta düzenlenecek kritik toplantılar öncesinde değerlendirmelerde bulunan Wadephul, uluslararası diplomasinin merkezinin yeniden BM olması gerektiğini ifade etti.

Özellikle Ortadoğu’daki gerilime dikkat çeken Wadephul, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden attığı adımların küresel ekonomi için ciddi riskler oluşturduğunu belirtti. Enerji ve lojistik hatlarının kırılganlığına işaret eden Alman Bakan, bu tür gelişmelerin dünya ticareti ve gıda güvenliği üzerindeki etkisinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

2027 SONRASI DAHA AKTİF ROL

BM Güvenlik Konseyi’nin daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini dile getiren Wadephul, bu adımın sadece kriz çözümüne değil, aynı zamanda uluslararası düzenin güçlendirilmesine de katkı sağlayacağını ifade etti. Almanya’nın, BM Güvenlik Konseyi’nde geçici üyelik hedefiyle hareket ettiğini belirten Wadephul, 2027 sonrası dönemde bu platformda daha etkin rol almak istediklerini açıkladı.

REFORM SÜRECİNE DESTEK

BM’nin 80 yılı aşkın süredir barış, kalkınma ve insan hakları alanında önemli bir rol üstlendiğini hatırlatan Wadephul, mevcut yapının günümüz tehditlerine karşı kendini yenilemesi gerektiğini dile getirdi. Bu kapsamda Almanya’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yürütülen reform sürecine güçlü destek verdiğini kaydetti.

"NÜKLEER RİSKLER DEVAM EDİYOR"

Öte yandan yaklaşan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması gözden geçirme konferansına da değinen Wadephul, küresel nükleer risklerin devam ettiğini belirtti. Silahsızlanma hedeflerinin korunmasının önemine işaret eden Alman Bakan, buna rağmen mevcut tehdit ortamında caydırıcılığın da göz ardı edilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

