İran’dan komşularına sert uyarı: BM’ye şikayet mektubu gönderildi

İran, ABD ve İsrail’in ülkeye yönelik saldırılarında Körfez ülkelerinin hava sahası ve topraklarının kullanıldığı iddiasıyla Birleşmiş Milletler’e başvurdu. Tahran, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn’i resmen protesto ederek “egemenlik ihlali” uyarısında bulundu.

İran, ABD ve İsrail’in kendisine yönelik askeri operasyonlarında Körfez ülkelerinin lojistik ve hava sahası desteği sağladığı iddiasıyla diplomatik bir adım attı. Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler’e gönderdiği resmi mektupla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’i protesto etti.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İravani, söz konusu ülkeler hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) ayrı ayrı mektuplar iletti.

KOMŞULUK İLKELERİ VURGULANDI

Mektuplarda, uluslararası hukuka göre bir devletin topraklarının başka bir ülkeye karşı “saldırganlık veya silahlı eylemler için kullanılmasına izin vermesinin sorumluluk doğurduğu” vurgulandı. İravani, Körfez ülkelerini iyi komşuluk ilkelerine uymaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“İran; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hükümetlerini iyi komşuluk ilkelerine uymaya ve topraklarının İran’a karşı sürekli olarak sömürülmesini engellemeye kesin olarak çağırmaktadır.”

MEŞRU MÜDAFAA DETAYI

Mektupta ayrıca İran’ın egemenlik haklarını, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını koruma konusunda kararlı olduğu belirtilerek, Tahran’ın meşru müdafaa hakkı kapsamında “gerekli ve uygun tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu” ifade edildi. (AA)

