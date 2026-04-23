Dev kruvaziyer gemisi denizden ceset topladı

Olay, 21 Nisan'da bir mürettebatın su üzerinde turuncu bir nesne fark etmesiyle başladı. İlk etapta sadece bir can yeleği olduğu düşünülen nesneye yaklaşan gemi, kaptanın talimatıyla rotasını değiştirdi. Yapılan incelemelerde suda sürüklenen cansız bedenlerin olduğu tespit edildi. Görüntülerde, mor tişörtlü ve siyah şortlu bir erkeğin cansız bedeninin hızlı kurtarma botuna alınarak gemiye taşındığı görüldü.

OPERASYON ÜÇ SAAT SÜRDÜ

Gemi daha sonra yoluna devam etmek üzere hareket etmişken, yaklaşık bir saat sonra ikinci bir turuncu can yeleği daha görüldü. Bu gelişme üzerine operasyon genişletildi. Gemideki sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından cesetler gemi ambarına nakledildi. Kaptan, toplamda beş cesedin sudan çıkarıldığını duyurduğunda operasyonun üzerinden yaklaşık üç saat geçmişti.

YOLCULAR BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Üç binden fazla yolcunun bulunduğu gemide büyük bir üzüntü ve şok hakim oldu. Olay anına tanıklık eden ve ismini açıklamayan bir yolcu, yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı:

"İzlemesi son derece acı vericiydi, içten içe sarsıldım. Mürettebat bizi sakinleştirmek için elinden geleni yaptı ancak herkes şoktaydı. Gördüğüm kadarıyla bu kişiler göçmendi. Gemide bize psikolojik destek teklif edildi."

Daha önce 60 kez kruvaziyer turuna katılan yolcuların bile böyle bir olayla ilk kez karşılaştığı belirtildi.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Princess Cruises şirketi tarafından yapılan resmi açıklamada, operasyonun Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile tam bir koordinasyon içinde yürütüldüğü doğrulandı. Şirket yetkilileri, "Hayatını kaybedenlerin misafirlerimiz veya mürettebatımızla bir ilgisi yoktur. Bu acı kayıp nedeniyle taziyelerimizi sunuyor, mürettebatımıza hızlı ve özverili müdahaleleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ROTASINA DEVAM EDİYOR

19 Nisan'da İtalya'nın Roma şehri yakınlarındaki bir limandan hareket eden 14 günlük turun bir sonraki durağı 22 Nisan'da İspanya'nın Cartagena limanı oldu. Geminin, 3 Mayıs tarihinde Danimarka'nın Kopenhag limanına vararak yolculuğunu tamamlaması bekleniyor. Denizden çıkarılan ve göçmen oldukları tahmin edilen kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.