Ege Denizi'nde göçmen faciası: 1 ölü 7 kayıp

İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botunun yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-61 ve TCSG-907 unsurları hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, fırtına ve dalgalar nedeniyle su alarak batma noktasına gelen lastik botla karşılaştı. Ekiplerin yoğun çabasıyla 37 göçmen denizden sağ olarak çıkarıldı.

7 KİŞİ DEV DALGALAR ARASINDA KAYBOLDU

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerine göre botta toplam 45 kişinin bulunduğu belirlendi. Bu bilgi üzerine, denizde kaybolduğu değerlendirilen 7 göçmeni bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Bakan Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarına denizden botların yanı sıra havadan da Sahil Güvenlik helikopterinin destek verdiğini açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden göçmen için üzüntülerini dile getirirken, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Ekiplerin dondurucu soğuk ve sert rüzgara rağmen kayıp 7 kişiye ulaşmak için mücadelesi devam ediyor.