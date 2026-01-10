Ankara'da fırtına uyarısı: Çatılar uçacak, ağaçlar devrilecek

Ankara’da Pazar günü kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın saat 02.00’de başlayıp 16.00 saatlerinde yurttaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi.

"ÇATI UÇMALARI, AĞAÇ DEVRİLMELERİ GAZ KAYNAKLI ZEHİRLENMELER..."

Ankara Valiliği açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara il genelinde Pazar günü ilk saatlerden itibaren rüzgârın güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına şeklinde (40–60 km/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 70 km/saat) esmesi beklenmektedir. Beklenen olumsuzluklara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.