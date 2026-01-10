Ankara'da fırtına uyarısı: Çatılar uçacak, ağaçlar devrilecek

Ankara'da fırtına uyarısı: Çatılar uçacak, ağaçlar devrilecek
Yayınlanma:
Ankara Valiliği, 11 Ocak Pazar günü kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Yurttaşların tedbirli olmaları istendi.

Ankara’da Pazar günü kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın saat 02.00’de başlayıp 16.00 saatlerinde yurttaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi.

meteoroloji.png

İstanbul pazartesi kara teslim olacak: Meteoroloji uzmanı 'Bütün planları iptal edin, evde kalın'İstanbul pazartesi kara teslim olacak: Meteoroloji uzmanı 'Bütün planları iptal edin, evde kalın'

"ÇATI UÇMALARI, AĞAÇ DEVRİLMELERİ GAZ KAYNAKLI ZEHİRLENMELER..."

Ankara Valiliği açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara il genelinde Pazar günü ilk saatlerden itibaren rüzgârın güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına şeklinde (40–60 km/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 70 km/saat) esmesi beklenmektedir. Beklenen olumsuzluklara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
CHP'li meclis üyesinin annesi boğazı kesilerek öldürüldü: Katil kuzeni çıktı!
CHP'li meclis üyesinin annesi boğazı kesilerek öldürüldü: Katil kuzeni çıktı!
Siirt'te kanser taramasına "hediyeli" Teşvik: Her ay bir kişiye ev aleti verilecek
Siirt'te kanser taramasına "hediyeli" Teşvik: Her ay bir kişiye ev aleti verilecek
Ege Denizi'nde göçmen faciası: 1 ölü 7 kayıp
Ege Denizi'nde göçmen faciası: 1 ölü 7 kayıp