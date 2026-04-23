Eurovision yok, mesaj var! İsrail kararı sonrası Slovenya’dan Filistin yayını

Slovenya’nın kamu yayıncısı RTV Slovenija (RTV SLO), İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımına izin verilmesi sonrası yarışmadan çekilme kararının ardından dikkat çeken bir yayın planı açıkladı. Kurum, Eurovision’un gerçekleştirileceği tarihlerde “Filistin’in Sesleri” temasıyla özel içerikler yayınlayacağını duyurdu.

10–20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak özel yayınlarda Filistin’e odaklanan film, belgesel ve analiz programları ekranlara taşınacak. RTV SLO, bu içeriklerle Filistin halkının yaşadığı süreçlere dikkat çekmeyi ve kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Eurovision yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs’ta, büyük final ise 16 Mayıs’ta düzenlenecek. Slovenya, daha önce İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda ile birlikte İsrail’in yarışmaya kabul edilmesini protesto ederek organizasyondan çekildiğini açıklamıştı.