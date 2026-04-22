Eurovision'da İsrail krizi: Binlerce sanatçıdan imza

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına yönelik tepkiler küresel bir boykot hareketine dönüştü. Bjork, Massive Attack, Kneecap, Brian Eno ve Nadine Shah gibi dünyaca tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu binden fazla sanatçı ve grup, yayımladıkları açık mektupla Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) seslendi. "No Music For Genocide" (Soykırım İçin Müzik Yok) adıyla bir araya gelen sanatçılar, İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN’ın yaklaşan yarışmadan derhal men edilmesi çağrısında bulundu.

GAZZE'DEKİ YIKIM MEKTUPTA: SAHNELERDEN GERİYE ENKAZ KALDI

Sanatçıların imzaladığı metinde, bölgedeki insani dram ve kültürel yıkım somut verilerle dile getirildi. Sanat dünyasının sessiz kalmayacağını vurgulayan mektupta şu ifadeler yer aldı:

“İsrail hapishanelerindeki çocuklar bir ezgi mırıldandıkları için dayak yerken; Gazze’de neredeyse her sahne, stüdyo, kitabevi ve üniversiteden geriye yalnızca enkaz yığınları kalmışken; bu yığınların altında katledilmiş bedenler hala çıkarılmayı ve layıkıyla defnedilmeyi beklerken; İsrail’in soykırımsal şiddeti Filistinlilerin yaşamlarını hem bastırırken hem de onlara fon müziği olurken sessiz kalmayı reddediyoruz.”

EBU'NUN RUSYA VE İSRAİL KARARLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Sanatçıların boykot çağrısı, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) geçmişteki kararlarını yeniden gündeme getirdi. EBU, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine Rusya'nın Eurovision'a katılmasını yasaklamış ve bu yasak kararını günümüze kadar sürdürmüştü. Ancak aynı birlik, Gazze'deki askeri operasyonlar ve sivil kayıplar devam etmesine rağmen İsrail'in katılım hakkını savunmaya devam ediyor. 12-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan yarışma için EBU, İsrail'in katılımına izin verme kararının arkasında durduğunu açıkladı.

BOYKOTUN HEDEFİNDE 12-16 MAYIS TARİHLERİ VAR

Binlerce sanatçının imzasıyla büyüyen bu hareket, yarışmanın düzenleneceği Mayıs ayına kadar EBU üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor. Sanatçılar, müzik platformunun "soykırımsal şiddetin" üzerini örtmek için kullanılmaması gerektiğini savunurken, EBU'nun Rusya örneğinde olduğu gibi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı tartışılmaya devam ediyor.