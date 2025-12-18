170 sanatçıdan Eurovision için kınama mektubu

170 sanatçıdan Eurovision için kınama mektubu
Yayınlanma:
Belçika’da aralarında yönetmen ve oyuncuların da bulunduğu 170 sanatçı, İsrail’in temsil edileceği Eurovision Şarkı Yarışması’na rağmen katılım kararı alan Fransızca kamu yayıncısı RTBF’ye ortak bir mektupla tepki gösterdi.

Belçikalı 170 sanatçı, ülkenin Fransızca kamu yayıncısı RTBF'nin, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edilmesine rağmen etkinliğe katılma kararı almasını kınadı.

La Libre gazetesi, Belçikalı 170 sanatçının RTBF'nin Eurovision'a katılma kararı hakkında kaleme aldığı ortak mektubu yayımladı.

Yönetmen Thierry Michel ve aktör David Murgia gibi isimlerin bulunduğu sanatçılar, İsrail'in yarışmada temsil edilmesine rağmen RTBF'nin Eurovision'a katılma kararı almasını kınadı.

thierry-michel.jpg

"PROPAGANDA AMAÇLI KULLANMAKTADIR"

Sanatçılar, "İsrail hükümeti, yıllardır Filistin halkına yönelik işgal, kolonileştirme ve apartheid rejiminden dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla büyük sanat ve kültür etkinliklerini propaganda amaçlı kullanmaktadır." ifadesini kullandı.

Sanatçılar, Eurovision'a katılmanın İsrail'in "modern Batı demokrasisi olduğu yanılmasının" sürmesine ve suçlarını daha kolay gizlemesine olanak tanıdığını ifade etti.

"SAYGINLIK KİSVESİ ALTINDA ÖRTBAS ETMEK ANLAMINA GELİR"

Sanatçılar, "İsrail'i bu tür etkinliklere davet etmeyi sürdürmek, kabul edilemez olanı hoş görmek ve İsrail hükümetinin sömürgeci, ırkçı ve yok edici politikalarını saygınlık kisvesi altında örtbas etmek anlamına gelir." ifadesine yer vererek, bu yaklaşımın dünyanın Filistinlilere yönelik baskıya karşı somut tepki vermemesi gerektiğine inananları güçlendireceğine dikkati çekti.

"FİLİSTİN HALKINI ACIMASIZCA SİLME FIRSATI SUNACAKTIR"

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) doğrudan Tel Aviv'e bağlı olduğunu ve hükümetin "milliyetçi militarist propagandasını yaygınlaştırdığını" belirten sanatçılar, şunları kaydetti:

"Sanat ve kültür, hümanist, kardeşçe ve evrensel bir bakış açısıyla yaklaşıldığı takdirde halklar arasında köprüler kurmak ve barışı teşvik etmek için güçlü fırsatlar sunabilir. İsrail'in Eurovision'a katılımı durumunda bu koşulların sağlanmadığına şüphe yoktur, zira bu katılım ülkeye imajını iyileştirme ve kontrolü altındaki Filistin halkını acımasızca silme fırsatı sunacaktır."

Sanatçılar, "İnsanlığın temellerini çiğneyen bir devlet Eurovision'da hoş karşılandığı sürece" RTBF'nin bu yarışmadan çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak:AA

