Eurovision'da İsrail boykotu! Sıra Belçika'da mı?

İsrail'in katılımı nedeniyle 5 ülkenin boykot ederek çekilme kararı aldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda kriz derinleşiyor.

Belçika'da Fransız Toplumu Hükümeti'nin, Fransızca kamu yayıncısı RTBF'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na katılma kararını gözden geçirmesini talep eden karar tasarısı, Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosuna sunuldu.

Frankofon Sosyalist Parti (PS) üyeleri tarafından sunulan karar tasarısı, parlamentonun resmi sitesinde yer aldı.

Tasarıda, uluslararası hukuka göre soykırımı önlemek için diplomatik ve ekonomik baskının şart olduğu belirtilerek, İsrail'in katılımıyla yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmenin "sembolik de olsa güçlü ve gerekli" olduğu ifade edildi.

Tasarıda, yarışmaya katılmama kararının devletlerin soykırım karşısında suç ortaklığı ve hoşgörüden kaçınmasını amaçlayan uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olduğu kaydedildi.

Kamu yayıncısı RTBF'nin "yönetim kuruluna danışmadan" Belçika'yı bağlayıcı karar almasının "sorunlu" olduğu aktarılan tasarıda, Fransız Toplumu Hükümeti, bu kararın gözden geçirilmesi için harekete geçmeye davet edildi.

3 resmi dili olan ülke, federal hükümetin yanı sıra Flaman Bölge Hükümeti, Valonya Hükümeti, Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti, Fransız Toplumu Hükümeti, Alman Toplumu Hükümeti olmak üzere 6 hükümetle yönetiliyor.

Fransız Toplumu Hükümeti'nin, RTBF'nin Eurovision'a katılma kararını iptal etme ya da değiştirme yetkisi bulunmuyor ancak kamu yayıncısının yönetim kurulu üyelerini ataması nedeniyle RTBF üzerinde siyasi etkisi bulunuyor.

BİRÇOK ÜLKE BOYKOT KARARI ALDI

4 Aralık'taki Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulunda, İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda yarışmaya katılmayacağını duyurarak boykot kararı almıştı.

Belçika'da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT, 4 Aralık'ta gelecek sene Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurmuştu.

VRT tarafından yapılan yazılı açıklamada, televizyonun, "EBU bünyesinde barış, insan hakları ve şefkate daha net bir bağlılığı savunmaya devam edeceği" belirtilmişti.

Açıklamada, "Eurovision Şarkı Yarışması'na olan bağlılığımızın devamı, EBU'nun önümüzdeki yıllarda bu endişeleri nasıl ele alacağına bağlı olacaktır." denilmişti. VRT, buna karşın EBU üyesi olduğu için yarışmayı yayınlayacağını duyurmuştu.

VRT'nin kararı ise Belçika'nın yarışmada temsil edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ülkede buna dair yetki, dönüşümlü olarak VRT ile Fransızca kamu yayıncısı RTBF arasında paylaşılıyor.

Bu sene yarışmacı gönderme hakkını elinde bulunduran RTBF ise 5 Aralık'ta Eurovision'a katılacağını duyurmuştu.