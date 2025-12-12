Eurovision şampiyonundan İsrail boykotu! Ödülünü iade edecek

2024 Eurovision şampiyonu Nemo, İsrail’in yarışmaya katılmasına izin verilmesini protesto ederek kazandığı ödülü iade etme kararı aldı.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın şampiyonu olan İsviçreli şarkıcı Nemo, İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki göstererek aldığı ödülü geri göndereceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Nemo, artık bu ödülün rafında durmaması gerektiğini dile getirdi.

eurovision-sampiyonundan-israil-boykotu-odulunu-iade-edecek-1.jpg

"AÇIK ÇELİŞKİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Nemo, şu ifadeleri kullandı:

"Eurovision, birlik, kapsayıcılık ve tüm insanlar adına haysiyet için var olduğunu söylüyor ve bu değerler, bu yarışmayı benim için çok anlamlı kılıyor ancak BM'nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun soykırım olduğu sonucuna vardığı bir dönemde, İsrail'in yarışmaya devam etmesi, bu idealler ile EBU'nun (Avrupa Yayın Birliği) aldığı kararlar arasında açık çelişki olduğunu gösteriyor.

"O ZAMANA KADAR BU ÖDÜL SİZİN"

Bütün ülkeler çekildiğinde, bir şeylerin yanlış olduğu belli olmalı. Bu yüzden ödülü, net bir mesajla Cenevre'deki EBU genel merkezine göndermeye karar verdim. Sözünüzün eri olun. Sahnede kutladığımız değerler, sahne dışında var olmuyorsa, en güzel şarkılar bile anlamsız hale gelir. Söz ve eylemlerin birbiriyle uyumlu olduğu anı bekliyorum, o zamana kadar bu ödül sizin."

eurovision-sampiyonundan-israil-boykotu-odulunu-iade-edecek-2.jpg

5 ÜLKE ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI

EBU, 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

EBU Genel Kurulu'nda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Kaynak:AA

