Eurovision şampiyonundan İsrail boykotu! Ödülünü iade edecek

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın şampiyonu olan İsviçreli şarkıcı Nemo, İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki göstererek aldığı ödülü geri göndereceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Nemo, artık bu ödülün rafında durmaması gerektiğini dile getirdi.

Eurovision'da 'İsrail' krizi: Bir ülke daha çekildi!

Nemo, şu ifadeleri kullandı:

"Eurovision, birlik, kapsayıcılık ve tüm insanlar adına haysiyet için var olduğunu söylüyor ve bu değerler, bu yarışmayı benim için çok anlamlı kılıyor ancak BM'nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun soykırım olduğu sonucuna vardığı bir dönemde, İsrail'in yarışmaya devam etmesi, bu idealler ile EBU'nun (Avrupa Yayın Birliği) aldığı kararlar arasında açık çelişki olduğunu gösteriyor.