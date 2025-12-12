Petro’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Gel gösterelim

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'a ülkesini ziyaret çağrısında bulundu. Petro, Trump'ın ülkesindeki uyuşturucu laboratuvarları hakkındaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve kendisini yerinde görmeye davet ettiklerini ifade etti.

PETRO: "GÜNDE 17 LABORATUVARI YOK EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Petro, Trump'ın "kokain fabrikaları" olarak nitelediği yapıların aslında bina bile olmadığını savundu. "Sadece çubuk ve direklerden oluşan basit yapılar" olduğunu belirten Petro, Kolombiya güvenlik güçlerinin günde ortalama 17 laboratuvarı, yani her 40 dakikada birini imha ettiğini açıkladı.

TRUMP'IN BOMBALAMA TEHDİDİNE YANIT

Petro, Trump'ın bu laboratuvarları bombalama tehdidini de değerlendirdi. Bu tür bir harekâtın para israfından başka bir işe yaramayacağını öne süren Petro, "Eğer bu yapılara füze atarlarsa, bu ABD için bir para israfı olur çünkü biz kara operasyonlarıyla 18 bin tanesini imha ettik" dedi. Kolombiya lideri, operasyonların etkinliğini büyük ölçüde artırdıklarını da sözlerine ekledi.

"TRUMP TAMAMEN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞ"

Dün yaptığı açıklamada da Trump'ın eleştirilerine yanıt veren Petro, ABD Başkanı'nın "tamamen yanlış bilgilere" sahip olduğunu vurgulamıştı. Petro, "Bu üzücü, çünkü kokain kaçakçılığı konusunda en fazla deneyime sahip ülkeyi ne yazık ki göz ardı ediyor. Görünen o ki, kendisiyle konuşanlar onu bütünüyle yanıltıyor" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Venezuela lideri Nicolas Maduro ile yaşanan gerilimin ardından Petro'nun "sıradaki hedef" olacağını ima etmişti. Ulusal basına göre Trump, Petro'yu "yasa dışı uyuşturucu satıcısı" olarak nitelemiş ve Kolombiya'yı kokaini doğrudan ABD'ye gönderen "kokain fabrikaları" işletmekle suçlamıştı. Trump, son açıklamasında ise Kolombiya liderinin "akıllanmazsa büyük sorunlarla karşılaşacağını" söylemişti.