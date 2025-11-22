Kolombiya'da tarihi kokain operasyonu: 14 ton ele geçirildi! Piyasa değeri 388 milyon dolar

Kolombiya'da güvenlik güçleri tarafından Buenaventura Limanı'na düzenlenen operasyonda son 10 yılın en büyük uyuşturucu ele geçirme operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, konteynerlerdeki alçı torbalarına gizlenmiş 14 ton kokain bulundu.

388 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen kokainin Hollanda'ya gönderilmek üzere olduğunu ve uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 388 milyon dolar olduğunu açıkladı. Operasyonun tek bir çatışma ya da can kaybı olmadan tamamlandığı belirtildi.

Kıtada gerilim tırmanıyor! Kolombiya’dan Trump'a “yargısız infaz” tepkisi

CUMHURBAŞKANI PETRO'DAN TEBRİK

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla operasyonda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti. Petro, "Tek bir kişi bile ölmeden 14 ton kokain ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Kolombiya ile ABD arasında gerilim sürüyor

ABD İLE GERGİNLİK SÜRÜYOR

Operasyon, ABD'nin Cumhurbaşkanı Petro ve ailesi hakkında uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları gerekçesiyle yaptırım kararı almasının ardından geldi. ABD yetkilileri, Petro döneminde kokain üretiminin on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını iddia ederken, Petro ise kendisini uyuşturucuyla mücadelede "tarihin en başarılı cumhurbaşkanı" olarak nitelendirmişti.