ABD’den Somali kararı: Tamamen askıya alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Somali’ye yönelik yapılan bütün yardımların durdurulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Somali Federal Hükümeti'ne doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan tüm ABD yardım programları durdurulmuştur." denilirken “Trump yönetimi, hayat kurtarıcı yardımların israf edilmesine, çalınmasına ya da başka amaçlara yönlendirilmesine karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır." sözleri sarf edildi.

Somali yönetiminin "kabul edilemez eylemleri" nedeniyle bu adımın atıldığı ifade edilirken açıklamanın devamında, yardımların devam etmesinin, Somali'nin gerekli düzeltici adımları atmasına bağlı olduğu belirtildi.

“ABD YARDIMLARININ YETERİNCE DENETLENMEDİĞİ BİR KARA DELİK”

Diğer yandan, Associated Press'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Bakanlığın Somali'ye doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan yardım programlarını tespit etmek amacıyla "ayrıntılı ve bireysel inceleme" yürüttüğünü ve bu kapsamda, bazı programların durdurulabileceğini veya tamamen sonlandırılabileceğini kaydetti.

ABD’li yetkili, Somali’yi uzun süredir "ABD yardımlarının yeterince denetlenmediği bir kara delik" olarak değerlendirdi ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dolandırıcılığa açık programları bitirmek için adımlar attığını ifade etti.

Aynı zamanda, yetkili Mogadişu Limanı’nda bulunan, ABD tarafından finanse edilen Dünya Gıda Programı’na (WFP) ait bir deponun yıkılması ve gönderilen tonlarca gıda yardımına el konulmasının da yardımların askıya alınmasına neden olduğunu kaydetti.