İsrail'in hamlesi yeni savaş mı çıkarıyor? Husiler’den Somaliland’a tehdit: Askeri hedef olarak değerlendiririz

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in Somaliland'ı tanımasına yönelik sert bir açıklama yaptı. Husi, Somaliland'da tespit edilecek herhangi bir İsrail varlığının, kendi silahlı güçleri için askeri bir hedef sayılacağı uyarısında bulundu.

HUSİ'DEN SERT TEHDİT

Yazılı açıklamasında Husi, İsrail'in bu tanımasını "düşmanca bir adım" olarak nitelendirdi. Şu ifadeleri kullandı: "Bu açıklama, adalet ve hukuk terazisinde hiçbir değeri olmayan, kendisi için dahi meşruiyeti bulunmayan işgalci bir güçten gelmiştir. Düşmanca amaçlar ve saldırgan bir gündemle yapılan bu adım tamamen geçersizdir." Husi, bu hamlenin Somali'nin yanı sıra tüm bölge ülkelerini hedef aldığını öne sürdü.

SOMALİ HALKIYLA DAYANIŞMA

Somali halkına desteğinin sarsılmaz olduğunu vurgulayan Husi, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Kardeş Somali halkıyla birlikte durmak için mümkün olan tüm önlemleri alacağız. Buna, Somaliland'daki herhangi bir İsrail varlığını silahlı kuvvetlerimiz için askeri hedef olarak değerlendirmek de dahildir. Bu durum, Somali ve Yemen'e yönelik bir saldırı ve bölge güvenliğine açık bir tehdittir ve kararlı biçimde karşılık verilmelidir." Husi, Somali topraklarının İsrail için bir dayanak noktası haline gelmesine izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

ARKAPLANDAKİ ÇATIŞMA

Husi’nin açıklaması, Gazze’de yürüttüğü soykırım süresince İsrail’e saldırılar düzenleyen ve Kızıldeniz’den soykırımı destekleyen gemilerin geçişini engelleyen Husi rejimi ile Tel Aviv arasındaki gerilimde yaşanan son gelişme oldu. Bu kapsamda İsrail, sivil altyapı da dahil olmak üzere Yemen’de birçok bölgeye saldırmıştı.

İSRAİL'İN SOMALILAND’I TANIMA KARARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu. Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı. Somali hükümeti ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.