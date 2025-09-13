Husiler'den Tel Aviv'e hava saldırısı: Binlerce İsrailli sığınaklara kaçtı

Husiler'den Tel Aviv'e hava saldırısı: Binlerce İsrailli sığınaklara kaçtı
Yayınlanma:
Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki hassas bölgeleri “Filistin-2” tipi hipersonik füzeyle vurduklarını açıkladı.

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki hassas bölgelerin, çoklu savaş başlıkları taşıyan “Filistin-2” tipi hipersonik füze ile vurulduğunu duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Yafa bölgesinde bulunan hassas hedeflere yönelik çoklu savaş başlıklarına sahip ‘Filistin-2’ hipersonik balistik füzesiyle nitelikli bir operasyon gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

'SALDIRILAR DEVAM EDECEK'

Operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne süren Seri, saldırı nedeniyle binlerce İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını belirtti. Saldırının, İsrail’in Gazze’de “işlediği soykırım ve abluka” ile Yemen’e düzenlenen saldırılara yanıt olduğunu kaydeden Seri, Gazze’ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail’e yönelik operasyonların süreceğini vurguladı.

Suriye ile İsrail müzakerelerini sürdürüyorSuriye ile İsrail müzakerelerini sürdürüyor

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise gece saat 03.47’de sirenlerin devreye girdiği, hava savunma sistemlerinin füzeyi havada etkisiz hale getirdiği bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN, saldırı nedeniyle binlerce kişinin sığınaklara yöneldiğini aktardı.

İsrail’in planı ortaya çıktı Mısır 'savaş ilanı sayarız' dedi: Orta Doğu'da kazan kaynıyorİsrail’in planı ortaya çıktı Mısır 'savaş ilanı sayarız' dedi: Orta Doğu'da kazan kaynıyor

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

