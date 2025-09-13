Husiler'den Tel Aviv'e hava saldırısı: Binlerce İsrailli sığınaklara kaçtı
Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki hassas bölgelerin, çoklu savaş başlıkları taşıyan “Filistin-2” tipi hipersonik füze ile vurulduğunu duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Yafa bölgesinde bulunan hassas hedeflere yönelik çoklu savaş başlıklarına sahip ‘Filistin-2’ hipersonik balistik füzesiyle nitelikli bir operasyon gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.
'SALDIRILAR DEVAM EDECEK'
Operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne süren Seri, saldırı nedeniyle binlerce İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını belirtti. Saldırının, İsrail’in Gazze’de “işlediği soykırım ve abluka” ile Yemen’e düzenlenen saldırılara yanıt olduğunu kaydeden Seri, Gazze’ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail’e yönelik operasyonların süreceğini vurguladı.
İsrail medyasında yer alan haberlerde ise gece saat 03.47’de sirenlerin devreye girdiği, hava savunma sistemlerinin füzeyi havada etkisiz hale getirdiği bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN, saldırı nedeniyle binlerce kişinin sığınaklara yöneldiğini aktardı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)