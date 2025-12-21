Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde deprem!

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında şiddetli bir deprem oldu. Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) depreme dair açıklama yapıldı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5,1

Merkezi Meteoroloji Bürosu tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 31,6 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ile kuzeyindeki Yilan ilindeki yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

GOOGLE'A GÖRE BÜYÜKLÜĞÜ 5

Merkezi Meteoroloji Bürosu tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklanmıştı. Google verilerine göre deprem 5 büyüklüğünde oldu ve; Çin, Filipinler ve Japonya'da da hissedildi.

HAZİRAN'DA 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tayvan'ın doğusundaki en büyük şehir olan Hualien ilinde 11 Haziran 2025 tarihinde de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.