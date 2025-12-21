Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde deprem!

Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde deprem!
Yayınlanma:
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında şiddetli bir deprem oldu. Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) depreme dair açıklama yapıldı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5,1

Merkezi Meteoroloji Bürosu tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 31,6 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ile kuzeyindeki Yilan ilindeki yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

GOOGLE'A GÖRE BÜYÜKLÜĞÜ 5

Merkezi Meteoroloji Bürosu tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklanmıştı. Google verilerine göre deprem 5 büyüklüğünde oldu ve; Çin, Filipinler ve Japonya'da da hissedildi.

HAZİRAN'DA 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tayvan'ın doğusundaki en büyük şehir olan Hualien ilinde 11 Haziran 2025 tarihinde de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak:AA

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Dünya
Venezuela: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık
Venezuela: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık
Savaştan sonra İdlib Noel ışıklandırmasıyla aydınlandı
Savaştan sonra İdlib Noel ışıklandırmasıyla aydınlandı