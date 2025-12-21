Gazze’yi kan gölüne çeviren İsrail yine ateşkes tanımadı!

Yayınlanma:
İsrail ordusu, Gazze’de varılan ateşkesi delerek kentin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinli sivillere insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı. Gerçekleşen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA), Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye'nin Mansura Caddesi'nde bulunan bir grup sivil Filistinlinin üzerine bomba attı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, Filistinli’nin cenazesi Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi.

Görgü tanıkları, söz konusu saldırının İsrail ordusunun çekildiği ve ateşkes anlaşması kapsamında Filistinlilerin serbestçe hareket etmesine izin verilen bölgede gerçekleştiğini ifade etti.

İSRAİL ATEŞKES TANIMIYOR!

Diğer taraftan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki bölgeler, İsrail ordusuna ait uçak ve helikopterlerden açılan ateşle hedef alındı. Aynı zamanda İsrail'in kontrolü altındaki bölgelere konuşlandırdığı askeri araçlardan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusundaki bölgelere de ateş açıldı.

İsrail ordusu, güneyde yer alan Han Yunus'un doğusu ile Refah'ın kuzeyindeki bölgelerde de ateş açarken saldırı sonucunda yaşanan can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

70 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ CAN VERDİ!

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Anlaşmanın ilk aşaması gereği "Sarı Hat"a çekilen İsrail ordusu halen Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgali sürdürüyor ve bölgeye yaklaştıkları iddiasıyla Filistinlilere saldırmayı devam ettiriyor.

İsrail’in 8 Ekim 2023 tarihinde başlattığı ve iki yıl süren Gazze Şeridi'ni hedef alan soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına yol açtı.

