İsrail Gazze’de 3 çocuğu daha katletti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Filistinlilere yönelik yürüttüğü soykırım kapsamındaki saldırılarına devam ediyor.

Son saldırılarda aralarında üç çocuğun da bulunduğu beş Filistinli yaşamını yitirdi, beş kişi de yaralandı.

MEVASİ'DE İKİ ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık kaynaklarına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 16 yaşındaki Kerem Zanun ve 17 yaşındaki Cihad Şefka hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, yaralı çocukların Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne ulaştırılamadığı için öldüğünü bildirdi.

CİBALİYE’DE YARALI ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ BEKLENDİ

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde ise İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekilmiş olmasına rağmen sınırları ihlal ederek ilerlediği ve sivillere ateş açtığı belirtildi. Bu ateş sonucu 16 yaşındaki Zahir Nasır Şamiye ağır yaralandı ve sağlık ekipleri ulaşamadığı için hayatını kaybetti. Aynı bölgede, Halave Mülteci Kampı yakınlarında İsrail ateşiyle iki Filistinli daha öldü.

ORTA VE GÜNEY GAZZE'DE 5 YARALI

İsrail'in Gazze'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği hava saldırıları ve topçu ateşleri sonucunda ise beş Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

ATEŞKES İHLALLERİ DEVAM EDİYOR

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail anlaşmayı neredeyse her gün ihlal ediyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda Gazze'de yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplamda 70.369 Filistinli hayatını kaybederken, 171.069 kişi yaralandı.