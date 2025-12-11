Türkiye yer alacak mı? Trump’tan kritik Gazze Barış Kurulu açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki sözde barış sürecini koordine edecek “Barış Kurulu”nun üyelerini 2026 yılı başında açıklayacaklarını duyurdu. Trump, kurulun "şimdiye kadarki en harika kurullardan biri" olacağını söyledi. ABD Başkanı kurulda dağıtılacak koltuklara ilişkin ise "en önemli ülkelerin liderleri yer alacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Filistin’e yönelik soykırım yürüttüğü saldırıların ardından çözüm iddiasıyla önerdiği “barış” planında yer alan Gazze Barış Kurulu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantının ardından basın mensuplarına konuştu.

"KURUL ÜYELERİNİ 2026 BAŞINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Başkan Trump'a, Gazze'de görev yapacak Barış Kurulu üyelerinin ne zaman açıklanacağı soruldu. Trump, bu soruya "Bunu önümüzdeki yılın başında yapacağız" yanıtını verdi. Kurulun önemini vurgulayan Trump, "Barış Kurulu, şimdiye kadarki en harika kurullarından biri olacak. Herkes bu kurula girmek istiyor. Temel olarak en önemli ülkelerin liderleri bu kurulda yer alacak" ifadelerini kullandı.

KURUL, BM GÜVENLİK KONSEYİ ONAYLI PLANDA YER ALIYOR

Söz konusu Barış Kurulu, Başkan Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da onaylanan 20 maddelik planın önemli bir ayağını oluşturuyor. Plan, kurulu Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesi ve bölgenin yeniden inşa sürecinin uluslararası koordinasyonunda kilit bir mekanizma olarak öngörüyor.

ÜYELİK SÜRECİ YENİ YILDA NETLEŞECEK

ABD'li yetkililer, kurulun başkanlığını üstlenecek olan Trump dışında hangi ülke liderlerinin veya temsilcilerin bu yapıda yer alacağına dair sürecin 2026 yılının ilk haftalarında netlik kazanmasını bekliyor. Bu açıklama, bölgedeki diplomatik süreçle ilgili bir sonraki somut adımın takvimine işaret ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

