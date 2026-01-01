Çalıştığı bankadan 20 kilo altın çaldı

Yayınlanma:
Almanya'da bir banka çalışanı, bankanın kasasındaki 2,2 milyon avro değerindeki 20 kilogram altını çaldı.

Almanya'nın General-Anzeiger gazetesinde yer alan habere göre, Bonn kentindeki Sparkasse Köln/Bonn bankasından 2,2 milyon avro değerindeki 20 kilogram altın çalındı.

Polisten yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirilirken, altının bir banka çalışanının kasalara yetkisiz erişim sağlayarak çalmış olabileceğinden şüphelenildiği belirtildi.

almanya-altin-banka.jpg

ŞÜPHELİ ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

Haberde, genç bir erkek olduğu belirtilen şüphelinin gözaltına alındığı, kendisinin ve babasının evinde arama yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu banka ise yaptığı açıklamada, 17 Aralık'ta Friedensplatz'daki şubelerinde iki kasa ile ilgili bir güvenlik sorunu yaşandığını doğrulayarak olaydan etkilenen müşteriler ile temasa geçildiğini kaydetti.

Gram altın 6 bin liranın altına indiGram altın 6 bin liranın altına indi

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE SOYULMUŞTU

Önceki günlerde aynı bankanın Gelsenkirchen şubesinde milyonlarca avroluk bir hırsızlık olayı yaşanmış, banka şubesine girmek için özel bir matkap kullanarak duvarı delen hırsızlar 3 bin 250 müşteri kasasının tamamına yakınını açarak değeri 30 milyon avro olduğu tahmin edilen büyük bir soygun gerçekleştirmişlerdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

