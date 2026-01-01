Alaska'da 5.7 büyüklüğünde deprem

ABD’nin Alaska eyaletinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre sarsıntı, yerel saatle 09.46’da Yakutat bölgesinde kaydedildi ve yaklaşık 9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

CAN VEYA MAL KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Depremin merkez üssü Alaska’nın güneydoğusunda yer alan Yakutat yakınları olarak belirlendi. USGS tarafından bildirilen bu sismik aktiviteyle ilgili şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölge güçlü bir deprem kuşağı içinde yer aldığı için benzer sarsıntıların sık görüldüğü ifade ediliyor.

Yetkililer bölgedeki sismik hareketliliği izlemeye devam ediyor.