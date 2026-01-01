152 cana mezar olan Palmiye Sitesi davasında yeni gelişme: 3 kamu görevlisi yargılanacak

6 Şubat depremlerinin en acı simgelerinden biri olan ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 152 vatandaşa mezar olan Palmiye Sitesi davasında yeni bir perde açıldı. Binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdür Yardımcısı Zeynel Abidin Şerefoğlu ile mimarlar Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Dişçeken, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

"MEVZUATA AYKIRI PROJEYE ONAY VERDİLER"

İddianame, kamu görevlilerinin ihmalini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Bilirkişi raporlarında "kusurlu" bulunan şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmesi için Valilik onayı ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı beklendi.

İddianamede; Zeynel Abidin Şerefoğlu, Mehmet Dişçeken ve Hacı Mehmet Güner'in suçlamaları reddetmelerine rağmen, bilirkişi raporlarının gerçeği ortaya koyduğu vurgulandı. Şüphelilerin, yapının inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yerine getirirken görevlerini ihmal ettikleri, mevzuata aykırı yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri net bir dille ifade edildi.

"DEPREMİ BİLE BİLE GÖREVLERİNİ YAPMADILAR"

Savcılık, şüphelilerin eylemlerini "basit bir hata" olarak değil, "bilinçli taksir" olarak nitelendirdi. İddianamede yer alan şu ifadeler, denetimsizliğin boyutunu kanıtlar nitelikteydi:

"Somut olayda şüphelilerin yüklenmiş oldukları iş, kanunda düzenlenen görevler ve mesleki bilgileri, ülkemizin deprem kuşağında olması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri yönündeki tespit eylemi şüphelilerin 'bilinçli taksirle' hareket ettiklerini gösterdiği... Haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

Sanıklar hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve meslekten men talep edildi.

Palmiye Sitesi davasında karar: 10 sanığa hapis, tutuklama yok

152 MEZAR VAR PİŞMANLIK YOK

Palmiye Sitesi davası, sadece kamu görevlileriyle değil, daha önce yargılanan müteahhitlerin tavırlarıyla da hafızalara kazınmıştı. Sitenin tutuklu müteahhidi Ali Babaoğlu, mahkemede yaptığı savunmada 152 kişinin ölümüne rağmen, "Zerre-i miskal kadar pişmanlığım yoktur. Keşke şunu da şöyle yapsaydım dediğim hiçbir şey yoktur. En iyi, en lüks binaları yaptım" diyerek herkesin kanını dondurmuştu. Babaoğlu, 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

AKP'Lİ YÖNETİCİNİN BABASI 350 GÜNDÜR FİRAR

Davanın en büyük skandallarından biri ise firari sanık Hacı Mehmet Ersoy ile ilgili. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, yargılama sürecinde önce tutuklanmış, ardından 17 Ocak'ta "kocama hali" (yaşlılık) gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Ailelerin isyanı ve itirazı üzerine 29 Ocak'ta hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan ve yargılama sonunda 18 yıl 8 ay hapis cezası alan Ersoy, o günden bu yana kayıplara karıştı. AKP'li yöneticinin babası olan hükümlü Ersoy'un, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen yaklaşık 350 gündür yakalanamamış olması, kamuoyunda "korunuyor mu?" sorularını beraberinde getiriyor.