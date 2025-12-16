Palmiye Sitesi davasında karar: 10 sanığa hapis, tutuklama yok

6 Şubat depremlerinin ikincisinde Malatya’nın Çilesiz Mahallesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde bulunan Palmiye Sitesi A Blok’unun yıkılması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı davada karar çıktı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 sanıktan 10’unu 4 yıl 5 ay 10 gün ile 6 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırırken, 4 sanık hakkında beraat kararı verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci sarsıntısında yıkılan ve iki bloktan oluşan Palmiye Sitesi’nin A Blok’unda Ayşe Özkurt (59), Bedrettin Çetinkaya (27), Ceren Çokgüngör (12), Eftal Özkurt (27) ve Saime Yakut (77) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Hatice Özkurt Çokgüngör ise yaralı olarak kurtarıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; statik proje müellifi Mehmet Gündüz, mimari proje müellifi Halime Erdemir, fenni mesul Murat Anıl Bozdağ, müteahhit Hayri Canpolat, BİM yetkilileri Selahattin Ergül ve Recep Yıldırım, tadilatları yapan yüklenici firma sahibi mimar Rıdvan Kaya ile statik projeyi onaylayan Mimarlar Odası görevlisi Bülent Yeroğlu hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla ceza talep edildi. Belediye görevlileri Sultan Duymuş Alan, Duran Özdemir, Abdulkadir Akbaş ve Ahmet Özer hakkında verilen soruşturma izninin ardından dosya ana dava ile birleştirildi.

Mahkeme heyeti, karar gerekçesinde birinci depremin ardından yapılan “binalara girilmemesi” uyarılarına rağmen yapıya girilmesi ile yapıdan sorumlu kişilerin kusurları arasında bazı yönlerden illiyet bağının kesilmediğini belirtti.

Karara göre:

Müteahhit Hayri Canpolat, statik proje müellifi Mehmet Gündüz ve fenni mesul inşaat mühendisi Murat Anıl Bozdağ’a 6 yıl 8 ay, BİM yetkilileri Recep Yıldırım ve Selahattin Şengönül ile tadilatı yapan yükleyici firma sahibi mimar Rıdvan Kaya’ya 4 yıl 5 ay 10 gün, belediye görevlileri Sultan Duymuş Alan, Duran Özdemir, Abdulkadir Akbaş ve Ahmet Özer’e 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, hükümle birlikte tutuksuz sanıklar hakkında herhangi bir adli kontrol ya da tutuklama tedbiri uygulamadı.

Sanıklar Bülent Yeroğlu, Erdal Altunkaya, Halime Erdemir ve Ümit Erenler hakkında ise beraat kararı verildi.

Kaynak:ANKA

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Diyarbakır'da markete patlayıcı atıldı: O anlar kamerada
Baba ile kızı evlerinde ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
İmamoğlu: İstanbul'da yaptık sıra tüm Türkiye'de
