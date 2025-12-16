Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha!

Balıkesir sallanmaya devam ediyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde 3,5 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı, 23.13 sıralarında kaydedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerin yaklaşık 12.57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

MERKEZ ÜSSÜ SINDIRGI

Depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu belirtilirken, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

Sarsıntı nedeniyle kent genelinde kısa süreli panik yaşanırken yetkililer, bölgede gelişmelerin yakından takip edildiğini ve vatandaşların resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Sındırgı, 10 Ağustos'ta da yine 6,1'lik depremle sarsılmıştı. Bir kişi hayatını kaybetmişti. O depremin ardından riskli birçok bina tahliye edilmişti.

AFAD'IN AÇIKLADIĞI VERİLER ŞU ŞEKİLDE:

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-12-16

Saat:23:13:20 TSİ

Enlem:39.19194 N

Boylam:28.15444 E

Derinlik:12.57 km